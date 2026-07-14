Drejtori ekzekutiv i Naftogaz, Koretskyi, gati të bëhet kryeministri i ardhshëm i Ukrainës
Drejtori ekzekutiv i Naftogaz, Serhii Koretskyi, do të bëhet kryeministri i ardhshëm i Ukrainës, tha një zyrtar i lartë ukrainas dhe një person i njohur me çështjen për gazetën Kyiv Independent.
Emërimi i pritur vjen pasi kryeministrja Yuliia Svyrydenko konfirmoi më 12 korrik se do të jepte dorëheqjen pas njoftimit të presidentit Volodymyr Zelensky për një riorganizim të qeverisë.
Sipas burimeve, Zelensky propozoi që Koretskyi të bëhej kryeministër gjatë një takimi më 12 korrik. Një burim tha se Koretskyi e pranoi ofertën, transmeton Telegrafi.
Emërimi ka të ngjarë të bëhet më 16 korrik, tha një burim në parlamentin ukrainas për gazetën Kyiv Independent.
Koretskyi do të merrte përsipër qeverinë në një kohë kur Ukraina përballet me sulme të vazhdueshme ruse ndaj infrastrukturës së saj energjetike, presione ekonomike të kohës së luftës dhe sfidën e qëndrueshmërisë së prodhimit vendas të energjisë.
Koretskyi zyrtarisht mori rolin e drejtorit ekzekutiv të Naftogaz në maj 2025, pasi u emërua nga bordi mbikëqyrës i kompanisë. Mandati i tij është përqendruar në ruajtjen e stabilitetit të infrastrukturës energjetike të Ukrainës mes sulmeve ruse në objektet e prodhimit.
Para se t'i bashkohej Naftogaz, Koretskyi drejtoi kompanitë shtetërore të energjisë Ukrnafta dhe Ukrtatnafta nga nëntori 2022 deri në maj 2025.
Gjatë asaj periudhe, Ukrnafta rriti ndjeshëm prodhimin e naftës dhe gazit dhe u bë një nga ndërmarrjet shtetërore më fitimprurëse të Ukrainës.
"Koretskyi ka një rekord të fortë të provuar në menaxhimin e krizave në kompanitë kryesore të energjisë, duke e shndërruar Ukrnaftën me humbje në një kompani fitimprurëse; duke e mbajtur Naftogaz-in mbi ujë gjatë kohës së sulmeve masive ndaj infrastrukturës së saj", tha për Kyiv Independent, Victoria Voytsitska, një eksperte e energjisë dhe bashkëpunëtore në We Build Ukraine, një grup ekspertësh. /Telegrafi/