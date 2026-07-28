DPHM: Gjysma e parë e gushtit do të sjell temperatura deri në 40 gradë
Moti nesër do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira lokale të pakta deri në mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare e ndryshueshme. Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 11 deri në 21 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 31 deri në 38 gradë.
Në Shkup, me diell dhe ngrohtë me erë të dobët të ndryshueshme. Temperatura minimale do të bjerë në 18, ndërsa maksimale do të arrijë 35 gradë, njofton DPHM.
Nën ndikimin e një vale të nxehtë, do të pasojë periudhë moti me diell dhe shumë të nxehtë në ditët në vijim. Do të jetë veçanërisht e nxehtë në dekadën e parë të gushtit kur temperatura ditore lokalisht do të arrijë 40 gradë.
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