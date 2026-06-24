Dotsova: Maqedonia e Veriut duhet të zbatojë konsensusin evropian të vitit 2022 për të vazhduar rrugën drejt BE-së
Kryetarja e Kuvendit të Bullgarisë, Mihaela Dotsova thotë se Maqedonia e Veriut duhet të zbatojë konsensusin evropian të vitit 2022 për të vazhduar në rrugën e saj evropiane.
“Maqedonia e Veriut duhet të zbatojë konsensusin evropian të vitit 2022 për të vazhduar në rrugën e saj evropiane. Kjo nuk i nënshtrohet rinegociimit. Nevojiten ndryshime kushtetuese”, tha kryetarja e Parlamentit bullgar, Mihaela Dotsova, pas takimit me homologun e saj nga RMV, Afrim Gashi, në kuadër të seancës së 13-të plenare të Asamblesë Parlamentare të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore.
Dotsova shprehu shqetësimet e Sofjes në lidhje me ato që ajo i quajti demonstrata anti-bullgare, si dhe djegien e automjeteve diplomatike të misionit diplomatik bullgar. Ajo këmbënguli për një ndëshkim të drejtë për autorin e krimit.
Gashi e ftoi Docovën dhe delegacionin parlamentar të vizitojnë Maqedoninë.
Siç është raportuar më parë nga kabinetit të Gashit, Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë i tha homologut të tij bullgar se ndërtimi i narrativave me fokus në të kaluarën rëndon marrëdhëniet midis Maqedonisë dhe Bullgarisë.