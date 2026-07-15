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Pasi sot janë dorëzuar nënshkrimet e nevojshme për thirrjen e Kuvendit të Jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), ka reaguar deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti.

Hoti përmes një positmi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se forca e LDK-së është vullneti i anëtarësisë, jo ambicia e individëve.

Sipas tij, askush nuk është mbi LDK-në dhe anëtarësinë e saj.

“Forca e LDK-së është vullneti i anëtarësisë, jo ambicia e individëve. Askush nuk është mbi LDK-në dhe anëtarësinë e saj”, ka shkruar Hoti. /Telegrafi/



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