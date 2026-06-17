Doganat e RMV-së: Bizhuteri ari me vlerë 1.1 milion denarë janë sekuestruar në Bogorodicë
Në pikën kufitare të Bogorodicës, oficerët doganorë sekuestruan bizhuteri ari me vlerë 1.1 milion denarë, pasi zbuluan dy shtetas të Kosovës që po përpiqeshin ta kontrabandonin atë, njoftojnë nga Doagant e Maqedonisë.
"Të dyshuarit blenë bizhuteritë e arit, katër zinxhirë ari me një peshë totale prej 190.6 gramë, në Turqi, dhe më pas, me qëllim kontrabandimin e tyre, i veshën vetë dhe i mbuluan me rrobat e tyre.
Çështja i është dorëzuar Departamentit të Hetimeve, i cili ka ngritur kallëzime penale kundër autorëve në Prokurorinë Publike në Gjevgjeli.
Ky është sekuestrimi i 11-të i arit këtë vit nga Drejtoria e Doganave, me një total prej dy kilogramësh bizhuteri ari të sekuestruara deri më tani. Katër nga rastet u zbuluan në Bogorodicë, pesë në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit dhe nga një rast në Tabanoc dhe Bllacë. Në nëntë raste, dhjetë individë janë ndjekur penalisht nga Departamenti i Hetimeve Kundër krimit e kontrabandës, i dënueshëm sipas Kodit Penal.
Mesazhi ynë është i qartë, pavarësisht mënyrës se si janë të përfshirë kontrabandistët, shërbimet tona do t'i zbulojnë ata dhe do të sigurohen që krimi të ndëshkohet në masën më të plotë. Raste të tilla tregojnë qartë angazhimin e fortë të Administratës Doganore për të shtypur të gjitha format e krimit, për të mbrojtur interesat financiare të shtetit dhe për të siguruar konkurrencë të ndershme në treg", thonë nga Doganat e Maqedonisë./Telegrafi/