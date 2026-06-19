Doganat e Maqedonisë: Një mjek dhe infermiere kapen me 199 shishe Botox kontrabandë nga Korea
Një mjek dhe një infermiere janë akuzuar për kontrabandë dhe mashtrim doganor pasi u përpoqën të futnin kontrabandë 199 shishe "Botox" në Maqedoni në një pako të deklaruar gabimisht si "mostra kozmetike", njoftojnë nga Doganat e Maqedonisë. Sipas fotove të publikuara nga Dogana, Botox është nga marka Sotorior.
Padia penale është duke u përpunuar nga Prokuroria Publike në Shkup, e cila ka lëshuar urdhër për kërkim në tre lokacione. Mjeku punon në Qendrën Klinike "Nënë Tereza" dhe, sipas informacioneve fillestare nga hetimi paraprak, ka porositur 199 flakona Botox me vlerë 615 mijë denarë nga një kompani koreane dhe është pajtuar që ato të deklarohen në faturë si 10 copë produkte kozmetike me një vlerë totale prej 80 dollarësh.
Pastaj, ai i kërkoi të dyshuarës së dytë, një infermiere e punësuar në Qendrën Klinike Nënë Tereza, të listohej si marrëse e mallrave, e cila e ndihmoi atë në kryerjen e krimeve duke rënë dakord që porosia të dorëzohej në emrin dhe adresën e saj dhe duke paguar faturën nga llogaria e saj e transaksionit.
Rasti u zbulua nga zyrtarët doganorë, kur ata inspektuan me kujdes një dërgesë postare të deklaruar për zhdoganim importi.
Dërgesa shoqërohej nga një faturë që listonte 10 mostra kozmetike dhe që deklaronte në mënyrë të rreme se ato vlenin vetëm 80 dollarë. Megjithatë, përgatitjet e Botox ishin 199 flakona dhe vlera e tyre e vërtetë ishte 615 mijë denarë.
Përndryshe, Botox nuk mund të importohet në Maqedoni pa miratimin e Agjencisë për Barna dhe Pajisje Mjekësore MALMED.
"Kjo nuk është vetëm një përpjekje për të mashtruar sistemin, por edhe një rrezik potencial për shëndetin e qytetarëve. Prandaj, Drejtoria e Doganave mbetet e përkushtuar fuqimisht për të mbrojtur interesin publik dhe do të vazhdojë me një politikë tolerance zero ndaj kujtdo që përpiqet të veprojë në kundërshtim me ligjin", thotë Drejtori i Doganave, Boban Nikollovski./Telegrafi/