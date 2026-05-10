DJI paralajmëron Osmo Pocket 4P, konfirmon kamerat e tij
DJI zbuloi Osmo Pocket 4 muajin e kaluar, por për ndonjë arsye kompania nuk e lançoi në të njëjtën kohë edhe versionin shumë të përfolur Pro.
Megjithatë, Osmo Pocket 4P (DJI e urren shumë fjalën "Pro" këto ditë) është ende duke dalë në shitje. Dhe do të lançohet ndërkombëtarisht shumë shpejt, transmeton Telegrafi.
Kjo është e qartë nga fakti që DJI tani ka publikuar një video paralajmëruese për Osmo Pocket 4P në kanalin e saj global në YouTube.
Jo vetëm që kjo na tregon pajisjen nga disa kënde, por gjithashtu konfirmon pikën e saj kryesore të shitjes shumë të përfolur: shtimin e një kamere të dytë.
Dhe ajo është, siç mund ta keni pritur, një telefoto. Ka zmadhim optik 3x dhe do të plotësojë kamerën kryesore që duhet të jetë saktësisht e njëjta me atë që shihet brenda Osmo Pocket 4, me një sensor të tipit 1 inç sigurisht.
Slogani i Osmo Pocket 4P do të jetë "Shiko Më Shumë. Trego Më Shumë", zbulon gjithashtu videoja. Do të jetë interesante të shohim se sa më i shtrenjtë do të jetë 4P në krahasim me 4 - në thelb sa do të jetë çmimi premium për atë kamerë telefoto. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com