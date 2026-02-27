Djali i mitur kanosi babain e tij në Deçan, dërgohet në mbajtje
Një person ka raportuar se ndjehet i shqetësuar nga djali i tij i mitur pasi në momentin që ishin kthyer nga prokuroria ku kishin qenë në një seancë, ishte kanosur nga i biri.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të enjten rreth orës 10:30, në Deçan.
Tutje bëhet e ditur se i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 24 orë/
/Telegrafi/