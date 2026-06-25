Dita e 26-të e protestës në Tiranë, qytetarët mblidhen para Kryeministrisë
Ashtu si çdo ditë tjetër, edhe këtë të enjte po zhvillohet protesta e aktivistëve dhe qytetarëve në Tiranë, e cila ka hyrë në ditën e 26-të të saj, ndërsa kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit dhe e qeverisë.
Në orën 19:30, protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej” dhe më pas marshuan drejt godinës së Kryeministrisë, ku po mbajnë dhe fjalimet e përnatshme.
Pas tubimit, protesta vijon me marshime në disa prej rrugëve kryesore të Tiranës, që zgjasin për disa orë.
Pak ditë më parë, organizatorët bënë publike kërkesat e tyre kryesore, mes të cilave përfshihen dorëheqja e kryeministrit dhe e qeverisë, si dhe krijimi i një qeverie teknike tranzitore, jopartiake, me mandat 12-mujor. /euronews.al/
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