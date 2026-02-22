Disa të vdekur, pamje dhe detaje të tjera rreth shpërthimit të një cisterne gazi në një autostradë të Kilit
Disa persona kanë vdekur pasi një cisternë gazi u përmbys dhe shpërtheu, duke shkaktuar një zjarr masiv në Amerikën e Jugut.
Dhe pamjet e publikuara në rrjetet sociale kanë kapur momentin kur një autostradë në Santiago të Kilit u përfshi nga një re gazi me stuhi të enjten.
Një kamion që transportonte gaz të lëngshëm u përmbys, duke shpërthyer në një shpërthim të zjarrtë që vrau katër persona, përfshirë shoferin, dhe plagosi 17 të tjerë, sipas policisë lokale, përcjell Telegrafi.
Pamjet në mediat sociale treguan flakë që valëviteshin në vendin e shpërthimit, ndërsa një re gazi gri, si tym, u përhap në të gjithë autostradën brenda sekondave.
Shoferët shihen në video duke u përpjekur me dëshpërim të kthehen mbrapsht për të shmangur tymin që përhapej me shpejtësi.
Por pas vetëm 30 sekondash, e gjithë rruga u përfshi nga tymi.
Aksidenti shkatërrues ndodhi në komunën veriore të Santiagos, Renca, pranë një autostrade kryesore dhe një zone industriale.
Cisterna i përkiste Gasco, një kompanie lokale gazi në Kili, dhe një hetim është ende duke u zhvilluar për të përcaktuar shkakun e aksidentit.
Shpërthimi u ndje brenda një rrezeje prej rreth 150 deri në 200 metrash, afërsisht 500 deri në 650 këmbë, dhe shkatërroi të paktën 50 makina, sipas zjarrfikësve.
Mbeturinat u shpërndanë në tre biznese lokale, por sipas Presidentit Gabriel Boric, nuk u raportuan dëme të tjera.
Claudio Orrego, guvernatori i rajonit metropolitan të Santiagos, vuri në dukje se pesë persona ishin në gjendje kritike. /Telegrafi/