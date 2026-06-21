Disa protestues kalojnë natën para Kryeministrisë, policia u kërkon largimin për të mos bllokuar bulevardin
Një pjesë e protestuesve e kanë kaluar natën në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, përpara godinës së Kryeministrisë. Ashtu siç e paralajmëruan një natë përpara, ata vendosën të mos largohen nga sheshi, duke qëndruar përgjatë 24 orëve.
Në orët e para të mëngjesit, policia u ka kërkuar të largohen, për të mos bllokuar paligjshmërisht bulevardin, por protestuesit janë deklaruar se po qëndrojnë paqësisht për një kauzë të të gjithë shqiptarëve.
Ata kanë përsëritur kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit dhe kreut të opozitës, si edhe krijimin e një qeverie teknike.
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