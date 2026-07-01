Disa persona humbën jetën në një zjarr në një pallat në Antverp, thotë policia belge
Disa persona humbën jetën në një zjarr që shpërtheu të mërkurën në mëngjes në një pallat në qytetin belg të Antverp, tha policia lokale në faqen e saj të internetit.
Departamenti lokal i zjarrfikësve mori një telefonatë në orën 9:53 të mëngjesit në lidhje me një zjarr në katin e tetë të një pallati me 10 kate në zonën Linkeroever të Antverp, tha policia.
Ndërtesa, e cila është evakuuar, ishte shtëpia e më shumë se 200 personave, tha policia, duke shtuar se disa persona u lënduan, transmeton Telegrafi.
"Ne u kërkojmë banorëve vendas të prekur nga tymi të mbyllin dritaret dhe dyert dhe, nëse është e nevojshme, të fikin ventilimin", shtoi policia.
Disa brigada zjarrfikëse nga rrethe të ndryshme ishin në vendngjarje. /Telegrafi/
JUST IN: Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/xBSQ5kTbdO
— Scope Report (@ScopeReport_) July 1, 2026
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