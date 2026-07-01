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Disa persona humbën jetën në një zjarr që shpërtheu të mërkurën në mëngjes në një pallat në qytetin belg të Antverp, tha policia lokale në faqen e saj të internetit.

Departamenti lokal i zjarrfikësve mori një telefonatë në orën 9:53 të mëngjesit në lidhje me një zjarr në katin e tetë të një pallati me 10 kate në zonën Linkeroever të Antverp, tha policia.

Ndërtesa, e cila është evakuuar, ishte shtëpia e më shumë se 200 personave, tha policia, duke shtuar se disa persona u lënduan, transmeton Telegrafi.

"Ne u kërkojmë banorëve vendas të prekur nga tymi të mbyllin dritaret dhe dyert dhe, nëse është e nevojshme, të fikin ventilimin", shtoi policia.

Disa brigada zjarrfikëse nga rrethe të ndryshme ishin në vendngjarje. /Telegrafi/

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