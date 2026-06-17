Dimitrievski: ZNAM hyri në qeveri që maqedonasit të mos ndihen qytetarë të dorës së dytë
Kryetari i Lëvizjes ZNAM, Maksim Dimitrievski, duke iu referuar arsyeve pse ZNAM u bë pjesë e koalicionit qeveritar, theksoi se qëllimi kryesor ishte parandalimi i skenarëve negativë politikë nga e kaluara dhe sigurimi i përfaqësimit më të fortë të interesave kombëtare maqedonase.
"ZNAM hyri në këtë koalicion që të mos shihnim përsëritje të asaj që ndodhi në të kaluarën. Motivet tona për të hyrë në qeveri ishin që maqedonasit të mos ndiheshin më si qytetarë të dorës së dytë në vendin e tyre", theksoi Dimitrievski në "Telma".
Ai theksoi se ZNAM nuk ka nënshkruar një marrëveshje formale koalicioni me OBRM-PDUKM dhe koalicionin VLEN, por pas zgjedhjeve parlamentare u dakordua për një program të përbashkët qeveritar që përfshin prioritetet programore dhe angazhimet e Lëvizjes ZNAM.
Dimitrievski theksoi se ministrat nga ZNAM, Goran Minçev dhe Igor Filkov, po e zbatojnë me konsistencë programin qeveritar në përputhje me prioritetet e Axhendës së Reformave.
Si konfirmim të rezultateve të arritura, Dimitrievski kujtoi vlerësimet e bëra nga Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, gjatë vizitës së tij në Maqedoni, kur u theksua progresi në fushat e administratës publike dhe sundimit të ligjit, departamente të udhëhequra nga personeli i ZNAM.
Si një nga çështjet më të rëndësishme politike në periudhën e kaluar, Dimitrievski theksoi pandryshueshmërinë e Kushtetutës në kushte të lëshimeve të reja dhe riafirmoi konceptin e ndryshimeve kushtetuese me kusht, një propozim që ai e ka mbështetur për disa vite.
"Qëndrimi ynë mbetet i pandryshuar. Koncepti i ndryshimeve kushtetuese me kusht është një zgjidhje që mbron interesat kombëtare dhe ofron garanci të qarta për shtetin dhe qytetarët", theksoi kryetari i ZNAM-it./Telegrafi/