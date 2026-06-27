Dimitrievski: Deri të martën do të dihet gjithçka, shumë ide dhe opsione janë në tavolinë
Deri të martën do të dihet gjithçka, atëherë do të kemi epilogun përfundimtar. Shumë ide dhe opsione janë në tavolinë, deklaroi sot kryetari i ZNAM-it, Maksim Dimitrievski, lidhur me rindërtimin e paralajmëruar të Qeverisë.
Ai vlerësoi se ZNAM, edhe pse është një subjekt i ri politik, po jep një kontribut të rëndësishëm në punën e Qeverisë përmes dy ministrive që drejton, si dhe përmes përfaqësuesve të saj në nivelet më të ulëta të pushtetit.
Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve se çfarë ofertash kanë marrë dhe nëse do të pranonin shkëmbimin e resorëve që drejtojnë, Dimitrievski tha se ekzistojnë shumë propozime dhe ide, si në nivel individual ashtu edhe partiak.
“Në politikë, kur zhvillohen bisedime, të gjitha opsionet janë në tavolinë. Ende nuk kemi marrëveshje përfundimtare. Mund të flas vetëm në emër të ZNAM-it, anëtarëve, mbështetësve dhe kuadrove të saj”, tha ai.
I pyetur nëse është e pranueshme një shkëmbim i resorëve, ku Ministria e Bujqësisë do të zëvendësohej me Ministrinë e Drejtësisë, Dimitrievski u përgjigj se një propozim i tillë nuk është diskutuar deri më tani dhe se nuk dëshiron të spekulojë.
Ai theksoi se ZNAM është gjithmonë i gatshëm të mbështesë Qeverinë dhe programin qeveritar në interes të zhvillimit të shtetit dhe mirëqenies së qytetarëve, duke shtuar se partia nuk udhëhiqet nga interesa klienteliste për të vendosur kuadro në pushtet.
“Nga ana tjetër, është e nevojshme të marrësh edhe pjesën tënde të përgjegjësisë në qeverisje. Mund të konfirmoj me siguri se pas këtij rindërtimi qeveritar, ZNAM do të jetë më i fortë, si në aspektin e kuadrove, ashtu edhe të potencialit për zbatimin e politikave në ministri dhe në nivelet e tjera të pushtetit”, deklaroi Dimitrievski.
Lidhur me spekulimet se ZNAM mund të mbetet pa një ministri ose të marrë një resor tjetër, ai përsëriti se “të gjitha opsionet janë në tavolinë”, por se ende nuk ka marrëveshje përfundimtare.
“Ka shumë oferta në tavolinë. Do të numërojmë deri në tre, pastaj do të marrim vendimin dhe epilogun përfundimtar do ta kemi të martën. Interesi personal dhe politik është shumë më pak i rëndësishëm për ne sesa interesi qytetar dhe ai i përgjithshëm”, tha ai.
Dimitrievski shtoi se ZNAM është plotësisht e kënaqur me punën e dy ministrave të saj dhe përfaqësuesve të partisë në nivelet e tjera të pushtetit, duke theksuar se rezultatet e tyre janë të dukshme.
Sipas tij, këtë e ka konfirmuar edhe Antonio Costa, i cili gjatë një takimi me gazetarët kishte vlerësuar rezultatet e ministrave të ZNAM-it.
Ai theksoi se politika është kompromis, dialog dhe marrëveshje, ndërsa aktivitetet për rindërtimin e Qeverisë menaxhohen nga kryeministri, i cili ka të drejtën të propozojë ndryshime në ndarjen e resorëve mes partnerëve të koalicionit.
Në fund, Dimitrievski tha se po bëhet një analizë e punës së të gjitha ministrive dhe se vendimet për emrat që do të propozohen do të merren nga organet më të larta partiake, përkatësisht Këshilli Qendror dhe Kryesia Ekzekutive e ZNAM-it.
“ZNAM, si një subjekt i ri politik që merr pjesë aktive në këtë qeveri, jep një kontribut serioz që kjo Qeveri të punojë në mënyrë cilësore, me perspektivë dhe në interes të qytetarëve. Trashëguam një gjendje shumë të vështirë në shtet dhe fillimisht duhet ta stabilizojmë atë, e më pas të vazhdojmë përpara”, përfundoi Dimitrievski.