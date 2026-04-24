Dimitrieska-Koçoska: Gratë në lidership janë motor i progresit ekonomik
Ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, mbrëmë mori pjesë dhe mbajti fjalim në edicionin jubilar të 30-të të manifestimit “Përzgjedhja e grave menaxhere më të suksesshme”, ngjarje që për tre dekada paraqet platformë të rëndësishme për promovimin e grave lidere, sipërmarrëse dhe profesioniste, të cilat japin kontribut të rëndësishëm në ekonominë dhe shoqërinë maqedonase.
Në fjalën e saj, ministrja theksoi se manifestimi është mirënjohje për gratë të cilat, me përkushtimin, profesionalizmin dhe vizionin e tyre, krijojnë vlerë dhe lënë gjurmë të qëndrueshme në komunitetin e biznesit.
“Ky manifestim nuk është vetëm shënim i një jubileu të rëndësishëm, por edhe mirënjohje për gratë që, me punën, njohuritë dhe këmbënguljen e tyre, kanë lënë gjurmë afatgjate në ekonominë maqedonase. Çdo grua e suksesshme është dëshmi se arritjet e larta janë rezultat i punës së palodhur, disiplinës, integritetit dhe guximit”, tha ministrja Dimitrieska-Koçoska.
Ajo theksoi se suksesi i grave lidere ka peshë të veçantë, duke pasur parasysh rolet e tyre të shumëfishta në jetën profesionale dhe personale, si bartëse të pozitave përgjegjëse, por edhe si mbështetje për familjen dhe komunitetin.
Ministrja theksoi se si person që vjen profesionalisht nga sektori privat, ajo e kupton mirë rëndësinë e besimit, përgjegjësisë dhe rezultateve që krijohen me kalimin e viteve.
“Unë vij nga sektori privat – mjedis në të cilin rezultatet maten çdo ditë, ku besimi krijohet me punë, ndërsa përgjegjësia nuk është formalitet, por mënyrë funksionimi. Aty i kam krijuar vlerat e mia profesionale, kam mësuar se suksesi kurrë nuk është individual, por është rezultat i përkushtimit, punës në ekip dhe vizionit të qartë”, theksoi ministrja.
Në fjalimin e saj, ministrja theksoi se përkrahja e grave në ekonomi dhe sipërmarrje nuk është vetëm çështje e barazisë gjinore, por edhe çështje e zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm.
“Përkrahja e grave në ekonomi, sipërmarrje dhe lidership do të thotë mbështetje e zhvillimit ekonomik. Çdo grua që krijon vlera të reja, kontribuon në kompani të fuqishme, ekonomi më konkurruese dhe shoqëri më të fuqishme”, theksoi ministrja.
Dimitrieska-Koçoska theksoi se institucionet kanë detyrim të vazhdojnë të krijojnë mjedis në të cilin gratë do të kenë mbështetje edhe më të madhe për zhvillimin profesional, lidershipin dhe sipërmarrjen, si dhe të jenë frymëzim për gjeneratat e reja.
Në fund të fjalimit, ministrja i përgëzoi fitueset e çmimeve dhe u uroi suksese të mëtejshme në nivel personal dhe profesional, duke theksuar se arritjet e tyre janë nxitje e fuqishme për zhvillimin e ardhshëm të lidershipit të grave në vend.