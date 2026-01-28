Digjet resorti i famshëm i skijimit në alpet franceze
Disa persona u evakuuan pasi një zjarr goditi të mërkurën një hotel pesë yjëshe në qendrën e skijimit Courchevel në Alpet franceze.
Asnjë nuk u lëndua në zjarrin që shpërtheu në tavanin e hotelit Hotel des Grandes Alpes, njoftoi prefektura e rajonit Savoie në faqen e saj zyrtare.
🔥 Courchevel : incendie en cours dans un hôtel de luxe
▶️ Le feu serait parti des combles. 261 personnes ont dû être évacuées, aucune n’a été blessée
🚒 Les pompiers, toujours sur place, font face à un risque important de propagation pic.twitter.com/BoeIJcDjnQ
— LCI (@LCI) January 28, 2026
Mbrëmë u evakuuan mbi 90 persona, ndërsa hoteli i afërt Le Lana, me rreth 200 mysafirë, u evakuua gjithashtu këtë mëngjes për shkak të rrezikut, pasi zjarri ende nuk është shuar.
Stafi dhe mysafirët u zhvendosën në hotele të tjera, shkruajnë mediat e huaja. Në vendngjarje u dërguan 131 zjarrfikës, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet.
Masat e sigurisë në rajon janë nën vëzhgim të shtuar pas zjarrit në një bar në qendrën zvicerane të pushimeve Crans-Montana në Vitin e Ri, ku humbën jetën 40 persona dhe u plagosën më shumë se 100 të tjerë, shumica adoleshentë. /Telegrafi/