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Një incident i rëndë ka ndodhur në Fier, ku tre adoleshente kanë dhunuar një vajzë 17-vjeçare.

Ngjarja ka ndodhur më datë 8 qershor, ndërsa mësohet se tre vajzat të moshave 15 dhe 19 vjeç, janë proceduar në gjendje të lirë.

Incident i rëndë në Fier, tre adoleshente dhunojnë dhe filmojnë një bashkëmoshatare, policia nis hetimet

Ngjarja është referuar në Prokuroi më datë 9 qershor, pra një ditë pas dhunës.

Pamjet e publikuara në rrjetet, të filmuara nga njëra prej tyre, tregojnë të miturën duke u goditur me shuplaka dhe grushte, ndërsa vajza që filmon dëgjohet edhe duke i nxitur të vazhdojnë. /Tch/

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