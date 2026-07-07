Sulmuan fizikisht të miturën dhe publikuan pamjet, procedohen tre adoleshentet në Fier
Një incident i rëndë ka ndodhur në Fier, ku tre adoleshente kanë dhunuar një vajzë 17-vjeçare.
Ngjarja ka ndodhur më datë 8 qershor, ndërsa mësohet se tre vajzat të moshave 15 dhe 19 vjeç, janë proceduar në gjendje të lirë.
Incident i rëndë në Fier, tre adoleshente dhunojnë dhe filmojnë një bashkëmoshatare, policia nis hetimet
Ngjarja është referuar në Prokuroi më datë 9 qershor, pra një ditë pas dhunës.
Pamjet e publikuara në rrjetet, të filmuara nga njëra prej tyre, tregojnë të miturën duke u goditur me shuplaka dhe grushte, ndërsa vajza që filmon dëgjohet edhe duke i nxitur të vazhdojnë. /Tch/
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