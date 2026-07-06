Incident i rëndë në Fier, tre adoleshente dhunojnë dhe filmojnë një bashkëmoshatare, policia nis hetimet
Një ngjarje e rëndë është shënuar në Fier, ku tre vajza adoleshente kanë dhunuar një bashkëmoshatare, në një banesë.
Pamjet, të filmuara nga njëra prej tyre, tregojnë të miturën duke u goditur me shuplaka dhe grushte, ndërsa vajza që filmon dëgjohet edhe duke i nxitur të vazhdojnë.
Ngjarja është denoncuar në Policinë e Fierit, teksa kjo e fundit a nisur veprimet për identifikimin e të përfshirave dhe sqarimin e plotë të rrethanave.
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