Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së voton për të rrëzuar tarifat e Trump ndaj Kanadasë
Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së ka votuar për të anuluar tarifat e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, ndaj mallrave kanadeze.
Me një votim 219 pro dhe 211 kundër, gjashtë ligjvënës republikanë iu bashkuan demokratëve për të mbështetur një rezolutë që kërkon t'i japë fund tarifave që Trump i vendosi Kanadasë vitin e kaluar.
Vota është kryesisht simbolike pasi do të duhet të miratohet nga Senati i SHBA-së dhe më pas nga Trump, i cili ka shumë pak gjasa ta nënshkruajë atë në ligj, transmeton Telegrafi.
Që nga rizgjedhja e tij, Donald Trump ka vendosur një sërë tarifash ndaj Kanadasë, duke kërcënuar së fundmi një taksë 100% të importit në përgjigje të marrëveshjes tregtare të propozuar të Kanadasë me Kinën.
Ndërsa votimi po zhvillohej në sallën e Dhomës së Përfaqësuesve, Trump postoi në Truth Social: "Çdo republikan, në Dhomë ose në Senat, që voton kundër tarifave do të vuajë seriozisht pasojat në kohën e zgjedhjeve".
"Tarifat na kanë dhënë siguri ekonomike dhe kombëtare, dhe asnjë republikan nuk duhet të jetë përgjegjës për shkatërrimin e këtij privilegji", shtoi ai.
Votimi erdhi pasi Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, Mike Johnson, një aleat i Trump në Kongres, u përpoq pa sukses të bllokonte diskutimin në sallën e parlamentit nga ligjvënësit mbi tarifat e Trump.
Meqenëse republikanët mbajnë një shumicë të hollë në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA-së, largimi i gjashtë republikanëve së bashku me një front pothuajse të bashkuar nga demokratët ishte i mjaftueshëm për të siguruar votat.
Masa ishte prezantuar nga demokrati Gregory Meeks, i cili tha se Trump kishte "i përdorur tarifat si armë" kundër aleatëve dhe kishte destabilizuar ekonominë globale.
"Jo vetëm që këto tarifa i kanë shkaktuar dëm të madh marrëdhënies sonë me Kanadanë, duke i shtyrë ata më afër Kinës, por ato kanë rritur çmimet këtu në vend", tha ai para votimit.
Përfaqësuesi Don Bacon nga Nebraska ishte një nga gjashtë republikanët që kaluan radhazi për t'u bashkuar me demokratët në miratimin e masës.
Para votimit, ai tha se "tarifat kanë qenë një 'neto negative' për ekonominë dhe janë një taksë e rëndësishme që konsumatorët, prodhuesit dhe fermerët amerikanë po paguajnë".
Projektligji tani shkon në Senatin e SHBA-së, ku republikanët mbajnë gjithashtu shumicën. Edhe nëse e kalonte këtë pengesë, nuk ka gjasa të nënshkruhet në ligj.
Veçmas, tarifat e Trump po përballen gjithashtu me shqyrtim ligjor, pasi Gjykata Supreme e SHBA-së pritet të vendosë së shpejti për një çështje që vë në pikëpyetje autoritetin ligjor të presidentit për të vendosur taksat.
Meeks, demokrati më i lartë në komitetin e Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, tha se masa për Kanadanë është e para nga disa projektligje që ai planifikon të paraqesë, të cilat synojnë të anulojnë veprimin tregtar të Trump.
"Lufta jonë nuk ndalet këtu. Kam gjithashtu rezoluta për t'i dhënë fund tarifave të Trump ndaj Meksikës, ndaj Brazilit dhe ndaj tarifave të tij globale të Ditës së Çlirimit", tha ai në një video të postuar në internet para votimit. /Telegrafi/