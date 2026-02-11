Dhjetë prokurorë në garë për pesë pozicione në Prokurorinë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit
Dhjetë prokurorë kandidojnë për pesë vende të lira në Prokurorinë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit.
Pesë prokurorë që janë pjesë e kësaj prokurorie, por mandatet e të cilëve po skadojnë, aplikuan për konkursin e shpallur së fundmi nga Këshilli i Prokurorëve Publikë. Këta janë prokurorët Marija Gjorgeva, Valentina Bislimovska, Engjëllushe Kadriu-Leshi, Ivana Aleksova-Trajçeva dhe Suzana Mirçeska-Kuzmanovska.
Midis kandidatëve janë dy prokurorët e lartë, Artan Ajro dhe Trajçe Pelivanov, të cilët, përpara se të zgjidheshin në Prokurorinë e Lartë të Shkupit, vinin nga Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit. Këta prokurorë ishin gjithashtu pjesë e Prokurorisë Speciale Publike (PSP), e cila është shuar.
Tre prokurorët e mbetur vijnë nga Prokuroria e Shkupit: Aleksandar Markoski, Ana Gogovska-Jakimovska dhe Ana Stojanoviç-Dimitrovska.
Mandati i prokurorëve në organizatë është 4 vjet, dhe kjo prokurori drejtohet nga prokurori Islam Abazi.
Gjashtë muaj më parë, prokuroret Natasha Pop-Trajkova dhe Katerina Kolarevic morën gjithashtu një mandat në këtë prokurori.