Detaji i ri i bukurisë: Aroma për flokë që zgjat me orë të tëra
Në botën e bukurisë, ndonjëherë mjafton një detaj i vogël për ta ndryshuar rutinën. Për vite me radhë, aroma personale lidhej me parfumin klasik, por tani vëmendjen po e merr gjithnjë e më shumë parfumi për flokë
I lehtë, elegant dhe më pak i rëndë se parfumi tradicional, ai është kthyer në një nga produktet më të dëshiruara të momentit. Arsyeja është e thjeshtë: flokët e mbajnë aromën në një mënyrë shumë të veçantë. Çdo lëvizje e kokës, çdo puhizë e lehtë dhe çdo kalim pranë dikujt e çliron aromën ngadalë, duke lënë pas një gjurmë të këndshme, por jo të tepruar.
Ky është edhe sekreti i tij: nuk ndihet si aromë që imponon praninë, por si një detaj i rafinuar që e plotëson pamjen.
Cili është dallimi nga parfumi klasik?
Në shikim të parë, parfumi për flokë mund të duket si parfum i zakonshëm. Por dallimi është i rëndësishëm. Parfumet klasike janë krijuar kryesisht për lëkurë dhe zakonisht përmbajnë më shumë alkool, i cili ndihmon që aroma të përhapet më shpejt. Mirëpo, kur përdoren shpesh drejtpërdrejt në flokë, ato mund ta thajnë fijen dhe ta bëjnë flokun të duket më pak i shëndetshëm.
Parfumet për flokë, përkundrazi, janë më të buta. Shumë prej tyre kanë pak ose aspak alkool dhe shpesh pasurohen me përbërës që e ndihmojnë flokun të duket më i freskët, më i butë dhe më i shndritshëm. Në formula të ndryshme mund të gjenden glicerinë, aloe vera, panthenol, vajra të lehta bimore ose proteina që nuk e rëndojnë flokun.
Pra, nuk bëhet fjalë vetëm për aromë. Në shumë raste, parfumi për flokë është edhe një hap i vogël kujdesi. Ai freskon flokët, ndihmon në largimin e aromave të pakëndshme nga ambientet me tym, ushqim ose ajër të rëndë dhe krijon përshtypjen e flokëve të sapolara.
Pse aroma në flokë ndihet më elegante?
Flokët e shpërndajnë aromën ndryshe nga lëkura. Në lëkurë, parfumi ndikohet nga temperatura e trupit, djersitja dhe pH-ja individuale. Prandaj i njëjti parfum mund të ndihet ndryshe te persona të ndryshëm.
Në flokë, aroma është më e butë dhe çlirohet gradualisht. Ajo nuk shpërthen menjëherë, por shfaqet kur flokët lëvizin. Pikërisht kjo e bën më elegante dhe më intime. Nuk është aromë që “bërtet”, por që vërehet në momentin e duhur.
Për këtë arsye, shumë gra e shohin parfumin për flokë si detajin e fundit të një pamjeje të kuruar. Njësoj si një krehje e thjeshtë ose një aksesor elegant, ai nuk e merr gjithë vëmendjen, por e bën pamjen më të plotë, transmeton Telegrafi.
Si përdoret si duhet?
Gabimi më i shpeshtë është që parfumi për flokë të përdoret njësoj si parfumi klasik. Në fakt, mënyra e aplikimit ka shumë rëndësi.
Më së miri është të spërkatet nga një largësi prej rreth 20 deri në 30 centimetra. Duhet të aplikohet kryesisht në gjatësinë e flokëve dhe në maja, jo drejtpërdrejt në rrënjë ose në skalp. Kështu aroma shpërndahet më mirë, ndërsa floku nuk rëndohet dhe nuk yndyroset shpejt.
Mund të përdoret në flokë të pastër dhe të thatë, por edhe në flokë pak të lagësht pas larjes. Gjatë ditës, mjafton një sasi e vogël për freskim, sidomos pas punës ose para një takimi.
Një trik i thjeshtë është ta spërkatni lehtë brushën dhe pastaj t’i krihni flokët nga mesi deri te majat. Në këtë mënyrë aroma shpërndahet në mënyrë më natyrale dhe nuk përqendrohet në një vend të vetëm.
A mund të kombinohet me parfumin klasik?
Po, madje kjo është një nga përparësitë më të bukura. Parfumi për flokë mund të përdoret bashkë me parfumin klasik për të krijuar shtresa aromatike.
Në trup mund të përdorni një parfum më të thellë, me nota vaniljeje, musk, amber ose druri, ndërsa në flokë një aromë më të lehtë me lule të bardha, agrume, pudër ose nota të pastra. Kështu krijohet një efekt më i pasur, por jo i rëndë.
Në verë, parfumi për flokë mund të jetë edhe zëvendësim i plotë i parfumit klasik. Kur temperaturat janë të larta, aromat e forta në lëkurë mund të bëhen të lodhshme, ndërsa një aromë e lehtë në flokë ndihet më e freskët dhe më natyrale.
Kur duhet të keni kujdes?
Edhe pse janë më të buta, parfumet për flokë nuk duhet të përdoren me tepricë. Nëse flokët janë shumë të hollë, të yndyrshëm ose skalpi është i ndjeshëm, mjaftojnë një ose dy spërkatje.
Te flokët e lyer, të dëmtuar ose shumë të thatë, është më mirë të zgjidhni formula pa alkool dhe me përbërës hidratues. Po ashtu, shmangni kontaktin me sytë dhe mos e përdorni nëse keni irritim në lëkurën e kokës.
Në detin e produkteve të bukurisë, rrallë shfaqet diçka që e ndryshon rutinën pa kërkuar shumë mund. Parfumet për flokë janë pikërisht të tilla. Ato japin freski, elegancë dhe atë ndjesinë e vogël të luksit që e bën ditën më të bukur.
Sepse ndonjëherë mjafton vetëm të kaloni pranë dikujt dhe të mbeteni në kujtesë për aromën që lini pas. /Telegrafi/