Dështon për të tretën herë radhazi mbledhja e KGjK-së për shkak të kuorumit
Mbledhja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës ka dështuar përsëri sot, e hënë.
Mbledhja ka dështuar për shkak se ka munguar njëri anëtar.
Në këtë mbledhje ishte paraparë të zgjidhet kryesuesi i ri i KGjK-së.
Arjeta Sadiku, zëvendëskryetare e KGJK-së e mbylli takimin në mos prezencë të Besnik Bislimaj.
“Kemi pranuar një email nga gjyqtari Besnik Bislimaj i cili nuk mund të marrë pjesë deri më 24 Prill, për shkaqe shëndetësore nuk mund të marrë pjesë në asnjë aktivitet, andaj që edhe mbledhja e sotme nuk mund të mbahet. Kështu që për këtë javë nuk do të ketë mbledhje të Këshillit.
A ka dikush diçka me e diskutu? Nëse jo, atëherë e konsideroj të mbyllur këtë takim. Faleminderit për prezencën”, ka deklaruar ajo. /RTVD/
Top Lajme
Jobs
Real Estate