Dështojnë negociatat SHBA-Iran, deklarohet zëvendëspresidenti amerikan
Zëvendëspresidenti amerikan ka deklaruar se negociatorët amerikanë po largohen pa një marrëveshje paqeje.
Duke folur pas 21 orësh bisedimesh paqeje në Pakistan, JD Vance tha se negociatorët iranianë "kanë zgjedhur të mos i pranojnë kushtet tona".
"Pra, ne kthehemi në SHBA, pasi nuk kemi arritur një marrëveshje”, deklaroi Vance.
Ai tha se SHBA-të kishin kërkuar një "angazhim pozitiv" se Teherani nuk do të kërkonte një armë bërthamore, as mjetet për ta arritur shpejt një të tillë.
“A shohim një angazhim themelor të vullnetit nga ana e iranianëve për të mos zhvilluar një armë bërthamore... për një kohë të gjatë? Ende nuk e kemi parë këtë”, shtoi ai.
Zëvendëspresidenti amerikan njoftoi se ishin trajtuar një sërë çështjesh të tjera dhe këmbënguli që negociatorët amerikanë ishin "mjaft fleksibël" dhe "mjaft të gatshëm për të akomoduar".
"Por përsëri", tha ai, "ne thjesht nuk mund të arrinim në një situatë ku iranianët ishin të gatshëm të pranonin kushtet tona."
Ai përfundoi: "Ne largohemi nga këtu me një propozim shumë të thjeshtë; një metodë mirëkuptimi që është oferta jonë përfundimtare dhe më e mirë. Do të shohim nëse iranianët do ta pranojnë atë". /Telegrafi/