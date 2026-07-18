Deponia në Sferkë të Pejës në zjarr, Bajrami: Ku është shteti?
Deputetja e zgjedhur nga LDK, Hykmete Bajrami, ka publikuar një video nga deponia në Sferkë të Pejës, e cila u përfshi nga zjarri disa ditë më parë
Përmes një postimi në Facebook, Bajrami tha se mbrëmjen e së shtunës ka vizituar deponinë për të parë nga afër masat që, sipas saj, janë ndërmarrë nga institucionet përgjegjëse.
“Sonte në ora 21:21 erdha te deponia për të parë masat që ka ndërmarrë ministria. Gjendja është ajo që shihet në video. Ku është shteti? A e dini se mijëra banorë të kësaj ane tash e katër ditë nuk guxojnë të dalin jashtë e as t’i hapin dritaret për shkak të tymit toksik nga deponia? Të veprohet menjëherë, s’ka kohë për arsyetime. Të shuhet zjarri dhe të mbyllet deponia. Stop kësaj katastrofe ekologjike!”, ka shkruar Bajrami.