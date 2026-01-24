Denoncimi i PD-së: Një fëmijë 10-vjeçar është arrestuar nga policia, ndodhet në gjendje shoku
Deputeti i PD-së, Bardh Spahia, ka denoncuar se një fëmijë 10-vjeç është arrestuar nga policia dhe ndodhet në Komisariatin nr. 1. Në një komunikim për mediat nga jashtë ambienteve të Komisariatit Nr. 1, Spahia u shpreh se deri tani ka raportime se janë shoqëruar 23 protestues. Spahia deklaroi se fëmijës i është bërë presion dhe se ai ndodhet në gjendje shoku.
“Ky është një fëmijë 10-vjeç që gjendet i arrestuar në Komisariatin nr. 1 të Tiranës. Është arrestuar pa praninë e psikologut. Është dhunuar dhe i është bërë presion i jashtëzakonshëm, është në shok të vërtetë psikologjik. Përveç atyre dhjetëra qytetarëve që janë ndaluar, është edhe ky fëmijë 10-vjeçar. Është një 10-vjeçar i shoqëruar nga Policia në gjendje shoku psikologjik. Romeo Kore është fëmija. I njoftojmë prindërit që, nëse janë të shqetësuar, ta dinë që është në Komisariatin nr. 1”, tha Spahia.
Po ashtu një reagim ka ardhur dhe nga Sekretarit të Përgjithshëm i PD-së, Flamur Noka
“Me urdhër të narkokryeministrit Edi Rama, vegla e bandave kriminale e vendosur në krye të Policisë së Shtetit, Ilir Proda, ka dhënë urdhër të hapur për dhunë, terror dhe arrestime arbitrare ndaj qytetarëve të pafajshëm shqiptarë. Policia e Shtetit ka konsumuar një akt të rëndë dhe të paprecedentë, duke ushtruar dhunë brutale ndaj qytetarëve të lirë, përfshirë perfshire vete efektive policie, gra edhe një fëmijë 10-vjeçar. Akte te tilla sot per sot ndodhin vetem Iran, ne regjimin qe po jep shpirt. Ky është fytyra e vërtetë e një regjimi që nuk qeveris, por sundon; që nuk zbaton ligjin, por e përdor policinë si shkop gome kundër popullit. Këto janë metoda tipike të regjimeve autoritare dhe kriminale që, kur ndihen të rrezikuara, godasin qytetarët dhe frikësojnë shoqërinë. Por populli opozitar nuk trembet, nuk nënshtrohet dhe nuk hesht. Do të na kenë përballë çdo ditë, në çdo rrugë institucionale e demokratike, deri në çrrënjosjen e këtij regjimi kriminal. Ashtu si shefi i tij, Edi Rama, edhe Ilir Proda e ka rreze qafes largimin nga detyra dhe shkuarjen ne burg”, thotë Flamur Noka.