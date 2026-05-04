Del nga burgu Mitko Çavkov, u dënua me 18 vite për ngjarjet 27 prillit
Ish-ministri i Punëve të Brendshme, Mitko Çavkov, i cili u dënua në rastin "27 Prilli", është liruar me kusht sot – konfirmoi drejtori i "Burgut të Shtipit", Dejan Zdravkov.
Çavkov doli nga "Burgu i Shtipit" sot rreth orës 10:00.
Ish-ministri i Brendshëm, Çavkov, po vuante dënimin me burg në "Burgun e Shtipit".
Ai u dënua me 18 vite burg për terrorizëm pas ngjarjeve të 27 prillit 2017 në Kuvendi i Maqedonisë.
Top Lajme
Jobs
Real Estate