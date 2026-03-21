Debutoi për Bayernin në moshën 16-vjeçare, por ligji i ndaloi të bënte një gjë pas ndeshjes
Një futbollist i ri kroat, 16-vjeçari Filip Pavic, bëri histori për Bayern Munich me debutimin e tij në Ligën e Kampionëve. Megjithatë, performanca e tij perfekte kundër Atalantës u eklipsua nga një situatë e pabesueshme jashtë fushës, pasi ligjet e rrepta gjermane nënkuptonin që Pavic u ndalua të fliste me median.
Në ndeshjen e dytë të fazës së 1/8-tës së Ligës së Kampionëve, Bayerni e mundi në mënyrë rutinore Atalantën 4-1 (pas një fitoreje 6-1 në ndeshjen e parë) dhe caktoi një spektakël me Real Madridin në çerekfinale.
Pas ndeshjes, gazetarët gjermanë donin të dëgjonin përshtypjet e para të fëmijës së ri të Bayernit, por iu mohua një deklaratë. Arsyeja është mjaft e çuditshme, por ligjërisht e bazuar, pasi ligji gjerman i punës i ndalon rreptësisht të miturit të punojnë pas orës 23:00.
🚨 Filip Pavic made his Bayern debut this week at just 16 years old… but couldn’t give any post-match interviews because he’s underage. Yes, that's real. 😅🇩🇪
He left the dressing room at 23:28, and under Germany’s Youth Employment Protection Act, players under 18 aren’t… pic.twitter.com/CpqFHHO0Zd
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 20, 2026
Duke qenë se ndeshja përfundoi rreth orës 23:00 dhe Pavic doli nga dhoma e zhveshjes vetëm në orën 23:28, dhënia e një interviste do të trajtohej si detyrim pune në një kohë të paligjshme dhe shkelje e ligjit.
Pavic (i lindur më 19 janar 2010) hyri në lojë në minutën e 72-të, duke zëvendësuar anëtarin e ekipit kombëtar kroat Josip Stanisic. Në më pak se 20 minutat e kaluara në lojë, ai tregoi pjekuri të jashtëzakonshme: ai pati 34 prekje me topin, fitoi një posedim dhe arriti një efekt pasimi 100% (33/33).
Me këtë performancë, Pavic u bë debutuesi i tretë më i ri në historinë e Ligës së Kampionëve. Para tij, vetëm Max Dowman (Arsenal) dhe Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) debutuan në garën elitare.
Pavic, vlera e të cilit në Transfermarkt vlerësohet tashmë në 1 milion euro, ka një kontratë afatgjatë me bavarezët deri në vitin 2029. Fakti që trajneri Vincent Kompany e bashkoi atë në stërvitjen e ekipit të parë në shtator të vitit të kaluar, kur ai ishte vetëm 15 vjeç, tregon se sa shumë beson klubi tek ai.
15-vjeçare ka lindur në Gjermani, por prindërit e tij janë kroatë. Udhëtimi i tij në futboll filloi në klubin lokal SV Waldperlach dhe Bayern e solli në akademinë e tyre të të rinjve në vitin 2019 kur ishte nëntë vjeç.
Federata Kroate e Futbollit (HNS) nuk e humbi potencialin e madh të këtij lojtari. Gjatë viteve 2024 dhe 2025, Pavic luajti disa ndeshje miqësore për ekipin U-15 të Kroacisë, por më pas u transferua në radhët e ekipeve të të rinjve gjermanë. Ai madje mbajti edhe shiritin e kapitenit për ekipin kombëtar gjerman U-16.
Duke pasur parasysh se ai ende nuk është paraqitur zyrtarisht për ekipin kombëtar të të rriturve, vendimi i tij përfundimtar se kë do të përfaqësojë në skenën e madhe mbetet plotësisht i hapur. /Telegrafi/