David Beckham ka bërë histori si sportisti i parë miliarder i Britanisë, sipas listës më të fundit të të pasurve të Sunday Times për vitin 2026.

Së bashku me gruan e tij Victoria, legjenda e Manchester United ka parë pasurinë e tij neto të rritet, e nxitur nga marrëveshjet fitimprurëse të sponsorizimit dhe një aksion i suksesshëm në pronësi të klubit të MLS, Inter Miami.

Pasuria e kombinuar e David dhe Victoria Beckham ka kaluar zyrtarisht shifrën prej 1.15 miliardë eurosh, duke arritur në rreth 1.363 miliardë euro këtë vit.

Arritja historike e bën ish-kapitenin e Anglisë të zhvendoset në vendin e dytë në listën e njerëzve më të pasur në sport, pas familjes së ish-drejtorit ekzekutiv të Formula 1, Bernie Ecclestone.

Rritja financiare e Beckhamit është kontribuar ndjeshëm nga roli i tij në Inter Miami, vlera e të cilit vlerësohet në 1.45 miliardë dollarë, duke e bërë atë klubin më të vlefshëm në Ligën Amerikane të Futbollit (MLS).

Ndërsa familja Beckham po feston bumin e tyre financiar, lista e të pasurve të Sunday Times ka parë një rënie të ndjeshme të pasurisë për bashkëpronarin e Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, duke e ulur atë nga vendi i shtatë në të nëntin në përgjithësi.

Elita e sportit dominon listën

Beckhamit i bashkohen në klubin e miliarderëve edhe promotorët e sporteve Barry dhe Eddie Hearn, perandoria e të cilëve Matchroom Sport vlerësohet të ketë një vlerë prej 1.190 miliardë eurosh.

Lista gjithashtu thekson pasurinë në rritje të atletëve aktivë britanikë. Boksieri i peshave të rënda Anthony Joshua është në vendin e tetë me një pasuri prej 276 milionë eurosh, përpara rivalit Tyson Fury i cili ka 186.3 milionë euro.

Emra të tjerë të shquar përfshijnë Sir Lewis Hamilton në vendin e pestë (500.3 milionë euro) dhe Rory McIlroy në vendin e shtatë (373.8 milionë euro), pas fitoreve mbresëlënëse në golf në dy turnetë Masters. /Telegrafi/

