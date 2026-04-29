Dauti: Është koha për të arritur një marrëveshje tjetër në mes shqiptarëve dhe maqedonasve për formën e formimit të qeverive të ardhshme
Deputetja e Aleancës për Shqiptarët, krahu i Selës, Ilire Dauti sot nga foltorja tha se nevojitet një marrëveshje e re në mes shqiptarëve dhe maqedonasve dhe të rregullojmë se si do formohen qeveritë e ardhshme, përcjell Telegrafi Maqedoni.
"Ne mendojmë jo që duhet të largohet qeveria teknike, por është mbase koha të arritur një marrëveshje tjetër në mes ne shqiptarëve dhe komunitetit tjetër siç janë maqedonët, ku duhet të rregullojmë se në çfarë forme do të formohen qeveritë e ardhshme. Pas asaj që ndodhi në vitin 2024 mandatari do të duhet të ketë parasysh faktin se qeverinë do të duhet ta formojë me fituesin në kampin politik shqiptarë", tha Dauti.
Dauti tha se debati duhet të zhvillohet në këtë temë dhe se temë nuk duhet të jetë largimi i qeverisë teknike, për sa kohë që nuk ndryshojnë rrethanat.
Dauti tha se përfaqësimi adekuat në qeveri bëhet nëpërmes votës.
"Nuk duhet të harrojmë faktin se e drejta për votë është e garantuar edhe me konventa të ndryshme ndërkombëtare me karta universale të të drejtat e njeriut. Dhe ajo kryesorja se pse bëhen zgjedhjet është të vijë deri tek përfaqësimi adekuat, ashtu siç shprehën qytetarët në ditën e zgjedhjeve", shtoi Dauti./Telegrafi/