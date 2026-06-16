DAP: Mund të skanoni, sistemi "TVSH-ja Ime" është i disponueshëm për përdoruesit
Drejtoria e të Ardhurave Publike (DAP) njoftoi sot se problemi është zgjidhur plotësisht dhe se aplikacioni është përsëri i disponueshëm dhe funksional për të gjithë përdoruesit.
"Aplikacioni "TVSH-ja Ime", i cili përdoret nga qindra mijëra qytetarë për të marrë një rimbursim të një pjese të parave të shpenzuara për tatimin mbi vlerën e shtuar në tregti, ishte bllokuar plotësisht për pesë ditë, domethënë nuk funksiononte.
Siç thonë nga DAP, ndërprerja në funksionimin e aplikacionit ndodhi për shkak të "rregullimeve teknike dhe një përmirësimi të nevojshëm të të gjithë sistemit".
Pas përfundimit të këtyre proceseve, sistemi është përsëri aktiv dhe i disponueshëm për përdoruesit e sistemeve operative "Android" dhe "iOS"", thonë nga DAP./Telegrafi/