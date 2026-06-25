DAP: Më 30 qershor skadon afati për pagesën e tatimit
Qytetarët që kanë një shumë të përcaktuar për pagesë shtesë pas Deklaratës Vjetore Tatimore për vitin 2025 ende kanë një afat të shkurtër për të përmbushur detyrimin e tyre. Drejtoria e të Ardhurave Publike kujton se dita e fundit për pagesën e taksës është 30 qershori 2026.
DAP njofton se të gjithë tatimpaguesit, deklarata e të cilëve tregon një shumë për pagesë shtesë, duhet ta bëjnë pagesën në kohë, me qëllim që të shmangen kostot shtesë dhe llogaritja e interesit.
Për qytetarët të cilëve u është dorëzuar ose do t'u dorëzohet një vendim me një shumë të korrigjuar tatimore, afati i pagesës është 15 ditë nga data e marrjes së vendimit.
Pagesa mund të bëhet përmes shërbimeve elektronike tatimore. Qytetarët duhet të hyjnë në profilin e tyre, të zgjedhin Deklaratën Vjetore Tatimore për vitin 2025, ta hapin atë përmes opsionit "Pregled/Shiko" dhe të shkarkojnë urdhrin e pagesës përmes "Peçati/Printo".
DAP u bën apel qytetarëve që të fusin me kujdes të dhënat e tyre kur kryejnë një pagesë, veçanërisht numrin e identifikimit tatimor, numrin e fletës së pagesës dhe elementët e tjerë të detyrueshëm të urdhrit./Telegrafi/