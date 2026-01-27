Braziliani 42-vjeçar, Dani Alves po mendon një rikthim në futbollin profesionist si lojtar-trajner i Sao Joao de Ver, klubi portugez që ai është bashkëpronar.

Alves thuhet se po merret me të gjitha dokumentet e nevojshme të regjistrimit deri në fund të sezonit.

Mediat lokale raportojnë se ai nuk ka hequr dorë nga ëndrra e tij për të luajtur Kupën e Botës të fundit me Brazilin këtë vit.

Le t'ju kujtojmë se Dani Alves konsiderohet si një nga mbrojtësit e djathtë më të mirë në historinë e futbollit, i njohur për teknikën, shpejtësinë dhe performancën e tij të jashtëzakonshme sulmuese.

Gjatë karrierës së tij të shkëlqyer, ai fitoi një numër rekord trofesh duke luajtur për gjigantë si Barcelona, Sevilla, Juventus dhe PSG.

Me ekipin kombëtar brazilian, ai fitoi dy herë Kupën e Amerikës dhe dy Kupa të Konfederatave, ndërsa me Barcelonën ngriti tri herë trofeun e Ligës së Kampionëve.

Megjithatë, trashëgimia e tij sportive mbeti në hije nga problemet serioze ligjore pasi u dënua për përdhunim në Spanjë në vitin 2024. /Telegrafi/

