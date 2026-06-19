Çokollata më e hollë në botë është vetëm 0.03 milimetra e trashë
Një prodhues japonez ëmbëlsirash ka krijuar atë që pretendohet të jetë çokollata më e hollë në botë – një fletë çokollate me trashësi vetëm 0.03 milimetra. Produkti quhet Corteccia dhe është krijuar nga pastiçieri japonez Matte.
Kjo çokollatë nuk vjen në formën klasike të një tabele, por si një shtresë jashtëzakonisht e hollë që mbështillet në formë cilindri. Procesi i prodhimit kërkon një teknikë dhe pajisje të veçantë për të krijuar këtë strukturë delikate.
Sipas krijuesve, trashësia e saj ekstreme i jep një përvojë krejt tjetër gjatë ngrënies: çokollata shkrihet menjëherë në gojë dhe krijon një ndjesi më të lehtë krahasuar me çokollatat tradicionale.
Për shkak të pamjes së saj të pazakontë, shumë njerëz e kanë krahasuar me copa të holla çokollate të mbështjella, ndërsa të tjerë e shohin si një shembull të mënyrës japoneze të kombinimit të artizanatit, estetikës dhe ushqimit.
Megjithatë, në internet ka pasur edhe debate rreth idesë së “çokollatës më të hollë në botë”, pasi produkti në fund mbështillet në një masë më të trashë, duke bërë që disa përdorues të pyesin nëse avantazhi i trashësisë mbetet real gjatë konsumimit.
Pavarësisht diskutimeve, Corteccia është bërë një shembull i inovacionit në industrinë e ëmbëlsirave, ku prodhuesit po eksperimentojnë jo vetëm me shijen, por edhe me formën dhe mënyrën se si përjetohet një ushqim. /Telegrafi/