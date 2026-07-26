Shikoni reagimin e qenit kur kuptoi se nuk do të mbetej vetëm në shtëpi
Një qen ka emocionuar përdoruesit e internetit me reagimin e tij pasi kuptoi se pronarët nuk do ta linin vetëm në shtëpi.
Në videon e publikuar në rrjetet sociale, qeni fillimisht duket i shqetësuar, duke menduar se familja e tij do të largohej dhe ai do të qëndronte vetëm. Por sapo kuptoi se edhe ai do të ishte pjesë e daljes, sjellja e tij ndryshoi menjëherë.
Reagimi i tij plot gëzim ka marrë shumë komente nga përdoruesit, të cilët kanë vlerësuar lidhjen e fortë mes qenit dhe pronarëve të tij.
Qentë njihen për lidhjen e madhe emocionale me njerëzit e tyre dhe shpesh reagojnë në mënyrë të dukshme ndaj ndarjes ose rikthimit të pronarëve në shtëpi. Histori të ngjashme me qen që shqetësohen kur mbeten vetëm ose gëzohen jashtëzakonisht kur shohin familjen e tyre janë bërë shpesh virale në internet.
Videoja e qenit është shpërndarë gjerësisht dhe ka sjellë shumë reagime pozitive nga adhuruesit e kafshëve. /Telegrafi/