Çoi në mbylljen e aeroporteve, la mijëra udhëtarë të bllokuar - detaje dhe pamje të shpërthimit të vullkanit në Indonezi
Shtatë aeroporte indoneziane - përfshirë dy që i shërbejnë Xhakartës - mbetën të mbyllura të hënën në mëngjes për shkak të hirit vullkanik nga shpërthimet në malin Anak Krakatau, tha ministri i transportit.
Hiri nga Anak Krakatau, i cili ndodhet në gjysmë të rrugës midis ishujve Java dhe Sumatra, ka mbuluar Xhakartën dhe disa zona përreth që kur shpërtheu të premten vonë, duke çuar në mbylljen e aeroporteve për arsye sigurie.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Ministria e Transportit tha se 170,000 njerëz janë prekur nga anulimet e fluturimeve.
Pezullimi në aeroportin kryesor të Xhakartës u zgjat deri në orën 6 të pasdites të hënën sipas orës lokale, së bashku me gjashtë aeroporte të tjera, tha autoriteti i aeroportit.
"Nuk mund të përcaktojmë se kur do të përfundojë kjo për shkak të motit dinamik", tha ministri i transportit, Dudy Purwagandhi.
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“Deri më sot, 1,558 fluturime janë vonuar në tetë aeroportet e prekura, me 170,000 pasagjerë të bllokuar”, tha ministria në një deklaratë të dielën. Më shumë se 900 fluturime të prekura ishin për në dhe nga Soekarno-Hatta, shtoi ajo.
Shkollat në të gjithë Xhakartën u prekën gjithashtu, me mësimet që u zhvendosën në internet të hënën, tha qyteti në një deklaratë, pa specifikuar se sa kohë do të zgjaste masa.
Disa transporte janë ndërprerë gjithashtu.
Shpërthimet e Anak Krakatau të shtunën prodhuan një shatërvan lave dhe tinguj bubullima që mund të dëgjoheshin deri në disa qindra kilometra larg, theksoi agjencia e gjeologjisë.
Ndërkohë pati më shumë shpërthime të dielën, me faqen e internetit të agjencisë së monitorimit të vullkaneve që tregoi se më i fundit ndodhi të dielën në orën 8.23 të mbrëmjes.
Agjencia paralajmëroi të hënën se “probabiliteti i shpërthimeve të mëtejshme në periudhat e ardhshme mbetet i lartë”.
Ndërkohë, hiri nga vullkani u zbulua në hapësirën ajrore përreth aeroportit ndërkombëtar Soekarno-Hatta, duke bërë që autoritetet të pezullonin operacionet, tha ministria. Ndërprerja i la disa pasagjerë të përpiqen të gjejnë fluturime alternative.
Vullkani ka qenë aktiv në mënyrë sporadike që kur “doli nga deti” në fillim të shekullit të kaluar në kalderën që u formua pas shpërthimit të Malit Krakatau në vitin 1883.
Kjo katastrofë ishte një nga më vdekjeprurëset dhe më shkatërrueset në histori me rreth 35,000 të vrarë.
Shefja e agjencisë së gjeologjisë, Lana Saria, paralajmëroi kundër afrimit me Anak Krakatau, duke thënë se materialet e hedhura nga vullkani mund të rrezikojnë ata që ndodhen brenda zonës së përjashtimit.
Ajo tha se seria më e fundit e shpërthimeve nuk ka potencialin të shkaktojë një cunami.
Një cunami i vitit 2018 i shkaktuar nga shembja e pjesëve të Anak Krakatau vrau 429 persona dhe la mijëra të zhvendosur.
Indonezia, një komb i arkipelagut të Azisë Juglindore, ndodhet në Unazën e Zjarrit të Paqësorit, ku takimi i pllakave kontinentale shkakton aktivitet të lartë vullkanik dhe sizmik. /Telegrafi/