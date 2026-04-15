CNN Travel: Maqedonia e Veriut, një vend që pak turistë e njohin
Media amerikane "CNN" shkruan për Maqedoninë e Veriut si një destinacion turistik evropian, i cili, sipas medias, është një nga ato që padrejtësisht mbetet në hijen e qendrave turistike më të njohura.
Në botimin e fundit të buletinit të udhëtimit "CNN Travel", Maqedonia e Veriut përshkruhet si një "destinacion dramatikisht malor", me peizazhe natyrore që kombinojnë lugina të gjelbra dhe maja të mbuluara me borë, me një klimë me diell dhe një gastronomi të larmishme, specifike lokale dhe shumë të lidhur me traditën.
Sipas "CNN", shumica e vizitorëve në Evropë i përqendrojnë udhëtimet e tyre në Francë, Spanjë dhe Itali, por kontinenti ka një numër mbresëlënës prej 44 vendesh të njohura nga OKB për të eksploruar.
"Për shembull, Maqedonia e Veriut, një destinacion dramatikisht malor në veri të Greqisë, meriton vëmendje më të madhe turistike. Ekziston peizazhi i saj me shpate të gjelbërta të harlisura dhe shkëmbinj me dëborë dhe kuzhina e saj e shijshme dhe e larmishme, me një gamë gatimesh në tryezë që ndryshojnë nga një luginë në tjetrën. Është gjithashtu e bekuar me një klimë me diell, e cila ndihmon që perimet të jenë të pasura dhe lëngshme, dhe verërat nga vreshtat e saj të jenë të forta dhe të pasura", shkruan "CNN".
Sipas "CNN", Maqedonia e Veriut shquhet si një destinacion që ofron një përvojë të ngjashme, por pa turma, radhë të gjata dhe çmime të larta.
Teksti thekson se klima me diell kontribuon në cilësinë e produkteve lokale, perimet janë lëngshme dhe të pasura, dhe verërat nga vreshtat vendase dallohen nga shija e tyre intensive. Është ky kombinim i kushteve natyrore dhe traditës që e bën vendin tërheqës për dashamirësit e përvojave autentike.
"CNN" gjithashtu thekson vendet turistike në vend, siç janë Liqeni i Ohrit, Çarshia e Vjetër e Shkupit, Matka./Telegrafi/