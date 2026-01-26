Çmimi i arit shkon në mbi 5,000 dollarë për herë të parë, duke shtuar një rritje historike
Çmimi i arit është rritur mbi 5,000 dollarë për ons (28 gramë) për herë të parë, duke vazhduar një rritje historike që pa metalin e çmuar të rritej me më shumë se 60% në vitin 2025.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, kjo vjen ndërsa tensionet midis SHBA-së dhe NATO-s për Grenlandën kanë shtuar shqetësimet në rritje në lidhje me pasigurinë financiare dhe gjeopolitike.
Politikat tregtare të presidentit të SHBA-së Donald Trump kanë shqetësuar gjithashtu tregjet.
Të shtunën ai kërcënoi të vendoste një tarifë 100% për Kanadanë nëse ajo arrin një marrëveshje tregtare me Kinën.
Ari dhe metalet e tjera të çmuara shihen si të ashtuquajturat asete të sigurta që investitorët blejnë në kohë pasigurie.
Të premten, argjendi kaloi 100 dollarë për ons për herë të parë, duke u bazuar në rritjen e tij pothuajse 150% vitin e kaluar.
Kërkesa për metale të çmuara është nxitur gjithashtu nga një sërë faktorësh të tjerë, duke përfshirë inflacionin më të lartë se zakonisht, dollarin e dobët amerikan, blerjet nga bankat qendrore në të gjithë botën dhe ndërsa Rezerva Federale e SHBA-së pritet të ulë përsëri normat e interesit këtë vit.
Luftërat në Ukrainë dhe Gaza, si dhe kapja e presidentit venezuelan Nicolás Maduro nga Uashingtoni, kanë ndihmuar gjithashtu në rritjen e çmimit të arit. /Telegrafi/