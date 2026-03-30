Çfarë të hani kur jeni me ftohje?
Ftohja është një nga sëmundjet më të zakonshme, e cila shoqërohet me simptoma si lodhje, kollë, rrjedhje hundësh dhe humbje të oreksit.
Gjatë kësaj gjendjeje, ushqimi luan një rol shumë të rëndësishëm në forcimin e sistemit imunitar dhe në lehtësimin e simptomave.
Zgjedhja e ushqimeve të duhura mund të ndihmojë trupin të luftojë infeksionin dhe të përshpejtojë shërimin.
Më poshtë janë disa ushqime të cilat rekomandohen të konsumohen gjatë ftohjes.
Bananet
Bananet janë të lehta për sistemin tretës dhe shpesh mbeten ndër ushqimet e pakta që ju duken tërheqëse kur humbni oreksin për shkak të sëmundjes. Ato përmbajnë fruktane, që janë sheqerna me veti antivirale dhe që mund të ndihmojnë në forcimin e imunitetit.
Manaferrat (frutat e pyllit)
Nëse jeni me ftohje, provoni të hani manaferra si boronicat dhe mjedrat. Këto fruta janë të pasura me antioksidantë, si dhe kanë veti anti-inflamatore dhe antivirale.
Karotat
Karotat mund të shtohen në supa për shije, por gjithashtu ndihmojnë imunitetin falë përmbajtjes së beta-karotenit (një formë e vitaminës A).
Çaji i kamomilit
Një filxhan i ngrohtë çaji kamomili mund të ndihmojë në përmirësimin e gjumit, duke ju bërë të ndiheni më mirë më shpejt. Kamomili është i pasur me antioksidantë dhe përmban flavonoide me veti anti-inflamatore.
Qershitë
Qershitë, si ato të tharta ashtu edhe të ëmbla, janë të pasura me antioksidantë për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës C.
Edhe pse vitamina C nuk parandalon ftohjen, ajo mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave. Qershitë përmbajnë gjithashtu melatoninë, e cila ndihmon gjumin—shumë i rëndësishëm për rikuperim.
Frutat agrume
Frutat si portokalli, limoni dhe limoni jeshil përmbajnë vitaminë C dhe folate, që mbështesin funksionin e sistemit imunitar.
Përveç lëngut të portokallit, mund të shtoni limon në ujë ose të konsumoni direkt këto fruta.
Hudhra
Hudhra është përdorur prej kohësh për të luftuar infeksionet dhe për të forcuar organizmin. Ajo përmban fruktane, të ngjashme me ato të bananeve. Megjithatë, nevojiten më shumë studime për efektin e saj në ftohje.
Xhenxhefili
Xhenxhefili ndihmon kryesisht në lehtësimin e të përzierave, por gjithashtu ka veti anti-inflamatore që mund të ndihmojnë në luftimin e infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes.
Mjalti i papërpunuar
Mjalti ka veti antibakteriale dhe anti-inflamatore, dhe mund të ndihmojë në qetësimin e kollës, sidomos tek fëmijët.
Megjithatë, nuk duhet t’u jepet fëmijëve nën 1 vjeç, pasi mund të shkaktojë botulizëm.
Spinaqi
Spinaqi është i pasur me vitamina si C dhe E, të cilat ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar.
Supa
Një tas me supë të ngrohtë nuk e shëron ftohjen, por ndihmon në lehtësimin e simptomave. Avulli i saj ndihmon në lirimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe në zbutjen e bllokimit të hundës. Gjithashtu, supa ndihmon në hidratim.
Nëse jeni vegjetarian ose vegan, mund të zgjidhni supë me qiqra ose supa të tjera me bazë bimore. Nëse konsumoni produkte shtazore, supa me pulë është një zgjedhje shumë e mirë.