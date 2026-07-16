Çfarë të hani dhe pini pas një dite të gjatë në diell
Ajo që hani dhe pini mund t'ju ndihmojë të rikuperoheni pas një dite të gjatë në vapë, dhe ushqimet që duhet të përfshini përfshijnë shalqirin, ujin e kokosit, pjeprin, kastravecin, si dhe kosin grek.
Një ditë e kaluar pranë pishinës ose duke u çlodhur në plazh mund t'ju lërë të rraskapitur shumë kohë pasi të keni mbledhur peshqirin. Moti i nxehtë e bën më të lehtë humbjen e më shumë lëngjeve nga sa mendoni, veçanërisht nëse keni djersitur për orë të tëra në vapë.
Dehidratimi është një problem i zakonshëm gjatë ditëve të nxehta, dhe madje edhe dehidratimi i lehtë mund t'ju bëjë të ndiheni të lodhur, të keni dhimbje koke ose të ndiheni të trullosur pa e kuptuar pse. Dhe nuk janë vetëm nivelet tuaja të energjisë që vuajnë. Orët e kaluara në diell mund ta lënë lëkurën tuaj të thatë, të tendosur dhe të mbinxehur ose më keq, të digjet nga dielli.
Lajmi i mirë është se ajo që hani dhe pini mund t'ju ndihmojë të rikuperoheni pas një dite të gjatë në vapë. Disa ushqime dhe pije mund të mbështesin hidratimin, të ndihmojnë në zëvendësimin e elektroliteve të humbura dhe të ofrojnë lëndë ushqyese që janë të mira për lëkurën dhe shëndetin tuaj të përgjithshëm.
Nutricionistët ndanë me Eating Well se cilat ushqime duhet të hani pas një dite në diell:
Shalqi
Kur keni kaluar një ditë të tërë në vapë, shalqiri është një zgjedhje e parë praktike. Është i lehtë, freskues dhe i lehtë për t’u ngrënë, edhe nëse oreksi juaj është zvogëluar pas orëve të kaluara në diell. Plus, nëse e blini të prerë tashmë, nuk kërkon asnjë përgatitje.
Kur bëhet fjalë për hidratimin, është e vështirë ta mposhtësh.
"Shalqiri është një zgjedhje e shkëlqyer për rikuperim pas ekspozimit në diell. Me rreth 92 përqind ujë, ndihmon në luftimin e dehidratimit", tha Whitney Stuart, MSc dhe dietologe e regjistruar për Eating Well.
Shalqiri ofron më shumë sesa thjesht një lëng – ngjyra e tij e kuqe vjen nga likopeni, një karotenoid me veti antioksiduese që është studiuar për rolin e tij të mundshëm në mbrojtjen e lëkurës nga dëmtimet e shkaktuara nga rrezatimi UV me kalimin e kohës.
Ujë kokosi
Ndonjëherë preferoni të pini elektrolitet sesa t’i hani, veçanërisht kur jeni shumë të lodhur për të përgatitur diçka ose kur keni djersitur për orë të tëra në vapë. Uji i kokosit është bërë një alternativë popullore ndaj pijeve sportive për këto qëllime dhe arsyet shkojnë përtej marketingut.
"Nëse jeni ekspozuar shumë në diell, një pije që do të rekomandoja është uji i kokosit", thotë Amanda Roll, MSc, Dietologe e Regjistruar (RD) për Eating Well, "Uji i kokosit është një lëng natyral që gjendet brenda kokosit dhe është plot me elektrolite, duke përfshirë kaliumin dhe magnezin, të cilat mund të ndihmojnë në mbështetjen e hidratimit dhe ekuilibrit të lëngjeve. Është gjithashtu relativisht i ulët në kalori krahasuar me shumë pije sportive në shishe, të cilat shpesh përmbajnë nivele të larta të sheqerit të shtuar."
Pjepri
Ndërsa shalqiri merr vëmendjen më të madhe si një hidratues veror, pjepri sjell një profil ushqyes të ndryshëm dhe, në disa mënyra, më të synuar. Ngjyra e tij intensive portokalli vjen nga beta-karoteni, një pigment bimor që trupi juaj e shndërron në vitaminë A.
"Pjepri është ndoshta një nga frutat më të mira të vetme për riparimin e lëkurës, veçanërisht pas ekspozimit në diell, falë kombinimit të tij të fuqishëm të beta-karotenit dhe vitaminës C", thotë Leah Johnston, Dietologe e Regjistruar (RDN) për Eating Well, "Superfuqia e tij e vërtetë është përmbajtja e tij në beta-karoten, të cilën trupi juaj e shndërron në vitaminë A, duke e bërë atë veçanërisht të vlefshëm pas ekspozimit në diell."
Për ta përkthyer këtë në udhëzime praktike, Johnston shton: “Beta-karoteni vepron si një mburojë e brendshme antioksiduese kundër radikaleve të lira të shkaktuara nga rrezatimi UV, ndërsa vitamina A përshpejton drejtpërdrejt ripërtëritjen dhe rigjenerimin e qelizave të lëkurës.” Përveç këtyre avantazheve, pjepri përmban rreth 90 përqind ujë, kështu që ju merrni edhe hidratim të konsiderueshëm në një paketë me relativisht pak kalori.
Kastraveci
Nëse frutat ju duken shumë të ëmbla pas një dite të gjatë dhe të lodhshme, kastraveci është një mënyrë freskuese për të qëndruar i hidratuar. Shija e tij e butë nuk e rëndon një qiellzë të lodhur dhe, me rreth 95 përqind ujë, është një nga perimet më hidratuese që mund të hani. Edhe pse nuk është një burim i rëndësishëm elektrolitesh, ai siguron një sasi të vogël kaliumi dhe disa përbërës antioksidantë së bashku me një përmbajtje të lartë uji.
Kosi grek
Jo çdo ushqim i lehtë pas diellit duhet të jetë një frut ose perime. Ndonjëherë ajo që trupi juaj dëshiron pas orëve të kaluara jashtë është diçka që do t'ju ngopë më shumë, dhe kosi grek e siguron këtë pa dëmtuar dietën tuaj që mbështet rikuperimin.
Një filxhan kos i thjeshtë grek përmban një sasi të konsiderueshme proteinash, të cilat mund ta ndihmojnë trupin tuaj të rikuperohet dhe të rimbush energjitë pas një dite aktive në vapë, veçanërisht nëse keni bërë ecje në natyrë, not ose keni bërë ushtrime të tjera jashtë. Ai gjithashtu përmban kalium, një nga elektrolitet kryesore që humbet përmes djersës, në sasi që plotësojnë atë që do të merrnit nga frutat.
Kjo pjesë e proteinave është veçanërisht e rëndësishme për t’u theksuar, sepse shumë ushqime hidratuese janë të pasura me ujë, vitamina dhe minerale, por relativisht të pakta në proteina. Kosi grek ndihmon në plotësimin e mezes suaj, ndërkohë që plotëson frutat dhe perimet në këtë listë.