Çfarë është objekti jeshil që u vu re në gojën e Ismael Kones pasi theu këmbën ndaj Katarit në Kupën e Botës?
Mesfushori kanadez Ismael Kone pësoi një thyerje të rëndë të këmbës gjatë pjesës së dytë kundër Katarit, të cilën Kanada e fitoi me rezultat të thellë 6-0.
Tifozët me sy të entuziazmuar vunë re një objekt të çuditshëm jeshil në gojën e Kones pas lëndimit, ndërsa ekipet emergjente po e çonin jashtë fushe me barelë.
Menjëherë pas saj, erdhën pyetjet me interes se çfarë ishte ajo pajisje?
Objekti misterioz është në fakt një pajisje mjekësore e quajtur Penthrox, një qetësues dhimbjesh i fuqishëm dhe me veprim të shpejtë, i cili përdoret shpesh nga ekipet e urgjencës mjekësore për trauma të rënda.
Shpesh i referuar në botën mjekësore si "bilbili i gjelbër", ky inhalator dore i lejon pacientit të thithë një ilaç të avulluar që e zbut shpejt dhimbjen intensive.
Përdorimi i menjëhershëm i tij në fushë nxori në pah seriozitetin e vërtetë të dëmtimit të Kones, duke i ofruar lehtësim jetësor ndërsa ai po stabilizohej dhe po përgatitej për transportin në spital.
Ndërsa pamja e bilbilit të gjelbër fillimisht i alarmoi tifozët, ajo e bëri me sukses punën e saj për të lehtësuar vuajtjet e mesfushorit përpara se ai t'i përshëndeste me qetësi tifozët rrugës për në spital. /Telegrafi/