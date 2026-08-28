Çfarë dihet për vizitën surprizë të shefit të CIA-s në Moskë?
Shefi i CIA-s, John Ratcliffe, bëri një vizitë të papritur në kryeqytetin rus të martën për bisedime që kanë qenë të mbuluara me mister - deri më tani.
Përmbledhja e diskutimeve të Kremlinit
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se Vladimir Putin u informua mbi rezultatin e takimeve, por nuk zbuloi asnjë informacion të mëtejshëm.
Putin dhe Ratcliffe nuk u takuan, sipas tij.
Në vend të kësaj, ai u takua me homologun e tij në FSB-në e Rusisë, Alexander Bortnikov.
Peskov tha se ishte shumë herët për të thënë nëse kontakti i drejtorit të CIA-s me agjencitë ruse të inteligjencës mund ta zgjidhte krizën në marrëdhëniet Rusi-SHBA.
Trump tha se “diçka mund të dalë nga” takimi
Donald Trump tha se SHBA-të po "punojnë shumë fort" për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë dhe se "diçka mund të dalë" nga vizita e drejtorit të CIA-s, John Ratcliffe, në Moskë.
I pyetur në programin amerikan Glenn Beck pse Ratcliffe udhëtoi për në Rusi, Trump tha se vizita ishte "gjysmë-rutinë".
"Urrej t'i zhgënjej njerëzit", shtoi ai.
A shkoi shefi i CIA-s për vizitë me një paralajmërim?
Analisti i mbrojtjes dhe sigurisë, Michael Clarke, sugjeroi se vizita mund të mos ketë qenë konkretisht për Ukrainën, duke vënë në dukje se të dërguarit amerikanë Jared Kushner dhe Steve Witkoff do të ishin atje nëse do të ishte kështu.
Por Wall Street Journal tha se John Ratcliffe u tha zyrtarëve rusë të mos e përshkallëzonin konfliktin me aleatët e SHBA-së në NATO.
Dy persona të njohur me çështjen i thanë gjithashtu Politico-s se paralajmërimi i Ratcliffe përqendrohej veçanërisht në Estoni, Letoni dhe Lituani.
Por Kremlini i ka hedhur poshtë raportet si "histori frikësuese".
Trump minimizon rëndësinë e bisedimeve
Presidenti amerikan minimizoi rëndësinë e bisedimeve, duke pretenduar se Ratcliffe nuk ishte dërguar për të dhënë ndonjë mesazh të veçantë.
“Ratcliffe takon homologun e tij rus një herë në gjashtë muaj ose një herë në vit. Ata kanë një marrëdhënie shumë të mirë. Nuk kishte asnjë mesazh dhe nuk kishte asgjë të pazakontë”, tha Trump për Axios.