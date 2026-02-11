Çfarë dihet deri më tani për sulmin vdekjeprurës në një shkollë në Kanada
Nëntë persona janë vrarë dhe të paktën 25 janë plagosur nga të shtënat me armë zjarri në një shkollë dhe një shtëpi aty pranë në "komunitetin e vogël e të lidhur ngushtë" të Tumbler Ridge, British Columbia.
Nga nëntë personat e vrarë në sulme, gjashtë u gjetën të vdekur në shkollën e mesme Tumbler Ridge, ndërsa i shtati vdiq gjatë rrugës për në spital. Dy persona të tjerë u gjetën të vdekur në një banesë aty pranë, transmeton Telegrafi
Sulmuesi i dyshuar u gjet gjithashtu i vdekur në shkollë me një lëndim të vetëshkaktuar - autoritetet kanë thënë se e dinë identitetin e sulmueses, por nuk e kanë zbuluar emrin.
Një alarm për strehim në vend i dërguar në telefonat në zonë e përshkroi sulmuesen e dyshuar si një "femër me fustan me flokë ngjyrë kafe".
Të paktën dy persona të tjerë u dërguan në spital me lëndime serioze ose kërcënuese për jetën pas sulmit, dhe deri në 25 persona po trajtoheshin për lëndime jo kërcënuese për jetën, tha policia
Një bllokim në shkollën e mesme dhe shkollën fillore aty pranë është hequr, por të dyja do të mbeten të mbyllura për pjesën e mbetur të javës
Identiteti i të dyshuaret: Policia ende nuk ka ndarë detaje të të dyshuarës dhe thotë se ende nuk e di lidhjen e saj me shkollën.
Çdo lidhje midis sulmeve: Policia beson se mund të ketë një lidhje midis sulmeve në shkollë dhe banesës aty pranë ", por nuk është në gjendje ta japë këtë përfundimisht".
Identitetet ose moshat e viktimave: Detajet e viktimave nuk janë publikuar ende
Nëse numri i viktimave mund të rritet: Ende nuk ka përditësime nga autoritetet, por ata më parë thanë se po vazhdonin të kontrollonin banesat aty pranë pas të shtënave, është e paqartë nëse ky kërkim ka përfunduar. /Telegrafi/