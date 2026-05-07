Çavkov: Gjykimi për "27 prillin" ishte i kontaminuar politikisht
Nëse duam vërtet një pamje objektive të 27 prillit, duhet ta shqyrtojmë të tërën: çfarë ndodhi para ngjarjes, çfarë ndodhi gjatë ngjarjes, çfarë ndodhi më pas dhe si këto procese ishin të lidhura me qëllimet politike të kohës, kryesisht ndryshimin e emrit kushtetues të Republikës së Maqedonisë, tha në një intervistë për AIM-n Mitko Çavkov, ish-drejtor i Byrosë së Sigurisë Publike dhe Ministër i Punëve të Brendshme, i cili u dënua për ngjarjet e "27 prillit" 2017 në Kuvend.
Çavkov tha në intervistë se këmbëngul në verifikimin ligjor dhe shqyrtimin e paanshëm të dyshimeve se krimet janë kryer nga ata që duhej të përcaktonin të vërtetën.
"Më lejoni të theksoj edhe një herë, nëse ka përgjegjësi, ajo duhet të përcaktohet në një procedurë ligjore, të drejtë dhe të paanshme. Nëse nuk ka përgjegjësi, ajo gjithashtu duhet të përcaktohet qartë. Rezultati më i keq për një shoqëri është kur ngjarjet e mëdha historike mbeten të mbuluara nga narrativat politike dhe mosbesimi në institucione. Kjo është arsyeja pse besoj se shumë çështje mbeten "pas perdeve". Dhe këto çështje nuk janë të rëndësishme vetëm për të kaluarën, por edhe për të ardhmen e Maqedonisë", tha Çavkov.
Nga perspektiva e sotme, gjyqi i 27 prillit nuk mund të shihet i izoluar nga proceset politike që ndodhën në vend pas vitit 2017.
"Ky është një proces jashtëzakonisht kompleks, shumëplanësh dhe historik, i cili pati pasoja të gjera politike dhe ligjore për Republikën e Maqedonisë. U dënova me 16 vjet burg për veprën penale "Kërcënim terrorist ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë së shtetit". Me kërkesë të drejtorit të burgut të Shtipit, Këshilli Penal në Gjykatën Themelore Shkupi 1 nxori vendim për lirim me kusht dhe më 4 maj 2026, u lirova.
Megjithatë, dua të theksoj se pas këtij informacioni qëndrojnë nëntë vjet agoni personale dhe familjare, me pasoja afatgjata. Do të jem i drejtpërdrejtë: sipas bindjes sime të thellë, procesi i 27 prillit ishte i kontaminuar politikisht që nga fillimi, këtë e bazoj në fakte dhe rrethana specifike", tha Çavkov./Telegrafi/