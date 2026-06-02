Çadikovski: Prokuroria dhe MPB janë të ngadalta, nuk ka përgjigje për makinat e djegura apo kërcënimet online ndaj gazetarëve
Komunikimi i prokurorisë me publikun nuk është marrëdhënie me publikun, por pjesë e vetë drejtësisë, tha kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), Mlladen Çadikovski, i cili foli në konferencën "Nga strategjia në praktikë: Forcimi i komunikimit të Prokurorisë Publike me publikun".
Ai theksoi se pikat e kontaktit në Prokurori dhe Ministrinë e Brendshme, si dhe ndryshimet në Kodin Penal, janë përparim që SHGM vlerëson. Por, theksoi ai, "ajo që nevojitet tani janë rezultate të dukshme, jo deklarata".
"Kur sulmohet një gazetar, e drejta e të gjithë qytetarëve për të ditur kërcënohet. Kushtetuta në nenin 16 ndalon shprehimisht censurën. Ende nuk ka epilog për djegien e makinave të gazetarëve, as një përgjigje ndaj kërcënimeve online kundër gazetareve femra, ku si Prokuroria Publike ashtu edhe Ministria e Brendshme janë shumë të ngadalta. Heshtja nuk është neutralitet", theksoi Çadikovski.
Siç theksoi ai, transparenca e vërtetë e prokurorisë shihet përmes rasteve "të profilit të ulët", të cilat sipas kryetarit të SHGM-së, nënkuptojnë jetë për qytetarin e zakonshëm, fëmijët, qytetarët e cenueshëm, dhunën në familje.