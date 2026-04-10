Bytyqi: Qeveria nuk ka kapacitet, me inflacion 5% nuk ka asnjë masë për të ndihmuar qytetarët
Deputeti i LSDM-së, Fatmir Bytyqi, në TV24, akuzoi qeverinë se nuk ka marrë masa në kohë për të mbrojtur ekonominë dhe standardin e jetesës së qytetarëve, dhe tani nuk ka kapacitet për t'u përballur me tronditjet e çmimeve dhe krizën.
"Ajo që më habit është se si një parti demokristiane si OBRM-PDUKM u bërtet qytetarëve të saj para Pashkëve: 'Le të shohim, le t'ju vëmë në provë, a do të jeni në gjendje t'i përballoni këto Pashkë me një tronditje çmimesh, dhe pastaj pas Pashkëve ndoshta do të ndërhyjmë në çmime'. Kjo më duket paksa kontradiktore për demokristianët. Qeveria nuk është ajo që duhet t'i vërë njerëzit në provë për të parë nëse do t'i përballojnë çmimet më të larta, dhe pastaj t'u thotë atyre se kemi inflacionin më të ulët", tha Bytyqi.
Ai theksoi se qeveria nuk ka marrë asnjë masë anti-inflacioniste, dhe në 30 ditët e para pas fillimit të krizës, kur spiralja e presionit të çmimeve nuk ka arritur ende, kemi pothuajse 5% inflacion.
"Dje në Kuvend patëm dy zgjidhje ligjore të propozuara nga LSDM-ja, të cilat janë drejtpërdrejt zgjidhje anti-inflacioniste, për të krijuar parashikueshmëri tek qytetarët dhe ekonomia, por parlamenti i hodhi poshtë. Ky është një ulje e TVSH-së nga 18% në 5% për burimet e energjisë dhe një ulje shtesë e akcizës. Jo brenda një muaji, jo brenda 3 javësh, jo brenda 40 ditësh, por një ulje sistematike, ligjërisht, e akcizës për të gjitha burimet e energjisë gjatë një periudhe më të gjatë kohore, por ata duhet të jenë të pjekur dhe t'i thonë vetes: qeveria nuk mund ta përballojë këtë në këtë moment, sepse të ardhurat janë në nivelin më të ulët", theksoi Bytyqi.