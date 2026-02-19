Burri që jetonte pa qira në hotelin New Yorker, pretendonte se ishte pronar i tij, më në fund pranon fajësinë për mashtrim
Një burrë nga qyteti i Nju Jorkut, i cili u përpoq të pretendonte pronësinë e hotelit New Yorker, është deklaruar fajtor për mashtrim, duke i dhënë fund një sage të gjatë ligjore që përfshinte një ligj të errët për qiramarrësit që i lejonte atij të jetonte pa qira për vite me radhë në hotelin e famshëm të Manhattanit.
Mickey Barreto u deklarua fajtor të mërkurën, duke pranuar se kishte falsifikuar të dhënat e pronës në një përpjekje për të marrë pronësinë e hotelit. Kjo përpjekje, të paktën në letër, ishte pjesërisht e suksesshme, transmeton Telegrafi.
Sipas rrëfimit të Barretos, ai dhe e dashuri e tij paguan 200 dollarë në vitin 2018 për të marrë me qira një nga më shumë se 1,000 dhomat në hotelin gjigant Art Deco, të fotografuar shpesh.
Barreto më pas kërkoi një kontratë qiraje, duke pretenduar se qëndrimi i tij një natë i jepte të drejtë mbrojtjeje sipas një ligji të qytetit për strehimin që zbatohet për banorët me një dhomë të vetme të ndërtesave të ndërtuara para vitit 1969.
Kur hoteli e refuzoi, ai e çoi çështjen e tij në gjykatën e strehimit. Pasi hoteli dështoi të dërgonte një avokat në një seancë të rëndësishme dëgjimore, Barretos iu dha "posedimi" i dhomës.
Por prokurorët e Manhattanit thanë se Barreto shkoi një hap më tej, duke mashtruar shtetin duke ngarkuar një akt të rremë pronësie në një faqe interneti të qytetit që pretendonte se ia transferonte pronësinë e të gjithë ndërtesës vetes.
Prona aktualisht është në pronësi të Shoqatës së Shpirtit të Shenjtë për Unifikimin e Krishterimit Botëror, e cila u themelua në Korenë e Jugut nga një mesia i vetëshpallur, i ndjeri Reverend Sun Myung Moon. Kisha nuk iu përgjigj një kërkese me email.
Më pas, Barreto u përpoq të mblidhte qiranë nga një qiramarrës i hotelit dhe kërkoi që banka e hotelit t'ia transferonte llogaritë e saj atij, sipas prokurorëve.
Ai u dëbua përfundimisht nga ambientet në vitin 2024 dhe u akuzua për akuza të shumta mashtrimi të rënda. Më vonë ai u shpall i papërshtatshëm për t'u përballur me gjyqin dhe u urdhërua t'i nënshtrohej trajtimit psikiatrik.
Si pjesë e pranimit të fajësisë, Barreto u dënua me një dënim me gjashtë muaj burg që ai e kishte vuajtur tashmë, së bashku me pesë vjet liri me kusht, sipas një zëdhënësi të prokurorit të distriktit të Manhattanit.
Brian Hutchinson, një avokat i Barretos, nuk iu përgjigj menjëherë një mesazhi telefonik që kërkonte koment.
Barreto i tha më parë AP-së se gjyqtari që i dha atij "posedimin" e dhomës së tij, në mënyrë indirekte ia dha të gjithë ndërtesën sepse ajo nuk ishte ndarë kurrë në pjesë.
"Nuk kam pasur kurrë ndërmend të kryej ndonjë mashtrim. Nuk besoj se kam kryer ndonjëherë ndonjë mashtrim. Dhe nuk kam fituar asnjë qindarkë nga kjo", tha Barreto në atë kohë. /Telegrafi/