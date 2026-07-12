Burri përdor sprej për arinjtë që sulmojnë në Tennessee
Një burrë që po qëndronte në shtëpinë e tij të pushimeve në Tenesi përfundoi duke përdorur një kanaçe me sprej kundër arinjve, për të larguar një krijesë që i sulmoi jashtë garazhit.
Cortlandt Koerwitz nga Sacramento, Kaliforni, tha se vajzat e tij ishin të parat që e panë ariun duke kërkuar nëpër mbeturina në shtëpinë e pushimeve në Liqenin Tahoe, ndërsa ato ishin në garazh duke mbushur frigoriferë për një udhëtim me varkë për 4 Korrikun.
"Vajzat thanë se ariu, në vend që të ikte si zakonisht, erdhi drejt tyre", tha Koerwitz, transmeton Telegrafi.
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Koerwitz, veprimet e të cilit u regjistruan nga një kamera sigurie, rrëmbeu një kanaçe me sprej kundër arinjve që e mban pranë derës së garazhit dhe e përdori atë pikërisht kur kafsha e madhe e ktheu vëmendjen tek ai.
"Sapo më kapi diçka nga syri im i majtë, dhe ishte ariu që po hynte me nxitim. Të dy u trembëm, dhe unë sapo qëllova sprejin. Dhe spërkatja e tepërt nga ajo, e dini, më goditi dhe më goditi sytë", tha Koerwitz. /Telegrafi/