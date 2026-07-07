ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një burrë nga Maryland tha se fillimisht mendoi se bileta e tij e lotarisë "mund të ishte një gabim shtypi" përpara se të mësonte se kishte fituar një çmim prej 100,000 dollarësh.

Burri tha se bleu një biletë 10 dollarëshe dhe e gërvishti atë më vonë në shtëpi.

“U hutova kur pashë biletën. Mendova se duhet të ishte ndonjë gabim shtypi”, deklaroi ai.

Lojtari tha se kishte vështirësi të besonte shumën e çmimit të tij.

"Truri im tha 100,000 dollarë, por mendova, duhet të jenë 100 dollarë. Kjo nuk mund të jetë e vërtetë”, tha ai.

Ai dhe gruaja e tij kanë vendosur që paratë e çmimit t’i kursejnë. /Telegrafi/

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