Burri mendoi se ishte gabim shtypi kur e kuptoi sa kishte fituar në lotari: U hutova
Një burrë nga Maryland tha se fillimisht mendoi se bileta e tij e lotarisë "mund të ishte një gabim shtypi" përpara se të mësonte se kishte fituar një çmim prej 100,000 dollarësh.
Burri tha se bleu një biletë 10 dollarëshe dhe e gërvishti atë më vonë në shtëpi.
“U hutova kur pashë biletën. Mendova se duhet të ishte ndonjë gabim shtypi”, deklaroi ai.
Lojtari tha se kishte vështirësi të besonte shumën e çmimit të tij.
"Truri im tha 100,000 dollarë, por mendova, duhet të jenë 100 dollarë. Kjo nuk mund të jetë e vërtetë”, tha ai.
Ai dhe gruaja e tij kanë vendosur që paratë e çmimit t’i kursejnë. /Telegrafi/
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