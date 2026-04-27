Burrat mbajnë pesë tullumbace në ajër për më shumë se 16 minuta duke thyer rekordin
Rekordthyesi serik i rekordeve botërore Guinness, David Rush, u bashkua me një rekordthyes fillestar për të marrë titullin për kohëzgjatjen më të gjatë duke mbajtur pesë tullumbace në ajër.
Rush, i cili mban më shumë se 350 tituj të njëkohshëm të rekordeve botërore Guinness, u bashkua me Alex Gosch, i cili nuk kishte provuar kurrë më parë një rekord botëror.
Burrat morën përsipër sfidën në një fushë raketbolli YMCA në Boise, Idaho, transmeton Telegrafi.
Rush tha se qëllimi i vendosur nga rekordet botërore Guinness ishte 10 minuta, dhe përpjekja e tij pothuajse përfundoi në 9 minuta e 58 sekonda.
"Një tullumbace ra drejt dyshemesë me shpejtësi të plotë. Nuk mund ta arrija me duar, kështu që bëra një hedhje me vrap dhe e lidha me një shkelm fluturues dhe e lëshova përsëri në ajër. Nuk mund ta kuptoja nëse ishte i pastër", shkroi Rush në internet.
Një rishikim i pamjeve video me lëvizje të ngadalta konfirmoi se Rush kishte arritur mezi ta shpëtonte përpjekjen.
Përpjekja për rekord zgjati gjithsej 16 minuta e 25 sekonda, më shumë se e mjaftueshme për të kapur titullin. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
- YouTube www.youtube.com