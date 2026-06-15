Bullgaria dënon ashpër djegien e automjeteve pranë ambasadës në Shkup: Akt agresioni i nxitur nga urrejtja
Ministria Bullgare e Punëve të Jashtme (MPJ) dënoi ashpër djegien e dy automjeteve pranë ambasadës së tyre në Shkup, duke vlerësuar se ishte një "akt demonstrativ agresioni, i cili rrezikon shëndetin dhe jetën e punonjësve të misionit diplomatik".
Një person i panjohur i vuri flakën automjeteve rreth mesditës. Ata thonë se dëmi do të kishte qenë dukshëm më i madh nëse nuk do të kishte qenë reagimi në kohë i konsullit bullgar, i cili ndërhyri me një fikës zjarri.
MPJ Bullgare kërkon një hetim të shpejtë dhe të drejtë. Ata theksojnë se ky sulm nuk është një incident i izoluar, por rezultat i një fjalimi agresiv politik dhe nxitjeje të urrejtjes.
Në deklaratë, ata kritikojnë institucionet e RMV-së për, siç thonë ata, mungesën e një reagimi adekuat në raste të ngjashme të mëparshme, gjë që krijon një ndjenjë pandëshkueshmërie midis autorëve.
MPJ e Bullgarisë kujton djegien e klubit në Manastir, duke theksuar se në vend të ndëshkimit të duhur, autori më pas "festoi dhe u përfshi në një fushatë politike parazgjedhore".
Ministria e Jashtme bullgare thotë se shteti do të përdorë të gjitha mekanizmat për të kundërshtuar përpjekjet, siç thonë ata, për të "krijuar një atmosferë frike midis bullgarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut"./Telegrafi/